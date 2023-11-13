Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

Деякі позиції на Бахмутському напрямку переходять із рук в руки. В ЗСУ розповіли про важкі бої на Бахмутському напрямку.

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Офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян / Колаж Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Міноборони Білорусі

Окупаційна армія Росії проводить атаки з обох флангів на Бахмутському напрямку, постійно переміщуючись і контролюючи окремі позиції. Водночас, кількість артилерійських обстрілів зі сторони росіян зараз менше, ніж у попередньому році. Про це повідомив в ефірі телемарафону пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

За його словами, ситуація непроста, оскільки ворожі війська діють як на північному, так і на південному фланзі Бахмутського напрямку.

"На напрямку Хромового відбуваються такі гойдалки - деякі позиції, то ворог займає, то ми їх відбиваємо. На південному фланзі також тривають бої, ворог намагається відновити втрачене становище. Вони контратакують Кліщіївку, Андрївку. Також тривають бої за залізницю. Вже є деякі досягнення, коли окремі позиції ми беремо остаточно", - відзначив Олег Калашніков. відео дня

Він також додав, що траса Бахмут-Горлівка все ще залишається під контролем Сил оборони України.

"Траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем, дістаємо навіть мінометами. Більш безпечні шляхи – це Дебальцеве та Попасна, вони використовують ці маршрути", – резюмував представник ЗСУ.

Крім цього, він додав, що українські війська вже успішно ліквідували значну кількість ворожої техніки і продовжують цей процес.

"Тобто саме ту техніку, яка доставляє цей боєкомплект як на фронт, так і безпосередньо на вогневі позиції", - уточнив Калашніков.

Бойові дії в районі Бахмуту

Російські війська розпочали наступ в районі Бахмуту. Противник більше не знаходиться в обороні на цьому напрямку. Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Водночас старший лейтенант Олексій Тарасенко зазначив, що росіяни інтенсивно намагаються атакувати позиції Сил оборони України в районі Бахмута протягом останнього тижня. Ситуація залишається напруженою.

Генерал-полковник Олександр Сирський, поділився у своєму Telegram інформацією щодо складної обстановки на Бахмутському напрямку.

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