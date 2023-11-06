Росіянам влаштували "м'ясорубку": ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і взяли нові рубежі

Активні бої на Бахмутському напрямку не припиняються навіть вночі.

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ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, Фото: Facebook / brigade128

Російські військові безуспішно намагалися штурмувати позиції українських захисників поблизу Богданівки, Хромового та Південного на Бахмутському напрямку.

За минулу добу бійці відбили там 5 атак ворога, зате українські воїни просуваються південніше Бахмута Донецької області і закріплюються на досягнутих рубежах, йдеться в матеріалі ТСН з лінії фронту.

"Зараз тут закріплюються бійці ЗСУ і потроху просуваються вперед на південних околицях Бахмута", - розповіли журналісти. відео дня

Зазначається, що українська артилерія прикриває успішні дії штурмовиків ЗСУ. При цьому активні бої на цій ділянці фронту не припиняються і вночі.

Автори матеріалу розповіли, що артилеристи ЗСУ допомагають піхоті точними пострілами. Разом з тим вогонь артилерії ЗСУ наводиться за даними з дрона, при цьому постріли – ювелірно точні.

Екіпаж самохідки ЗСУ Гвоздика на Бахмутському напрямку майже без зупинок посилає на голови окупантам "убивче залізо" в глибину фронту до 15 кілометрів, після того як розвідка засікає ціль, додали журналісти.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Бахмутом.

Нагадаємо, український військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом. Армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом.

Як повідомлялося раніше, під Бахмутом ситуація залишається важкою. Російські окупанти наступають на флангах, важкі бої йдуть південніше міста.

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