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"Позиції переходять із рук у руки": Калашніков розповів про непросту ситуацію на фронті

Руслана Заклінська
13 грудня 2023, 17:18
На Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати оборонні рубежі ЗСУ.
'Позиції переходять із рук у руки': Калашніков розповів про непросту ситуацію на фронті
На Бахмутському напрямку тривають важкі бої / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗС України

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо".

Незважаючи на погодні умови, окупанти активно атакують позиції українських сил. Щоденно відбувається від 10 до 20 зіткнень, залучаючи значні зусилля на північному та південному фланзі. Атаки відбуваються з використанням артилерії та ФАБів, при цьому позиції часто переходять з рук в руки.

"Ворог постійно намагається контратакувати позиції Сил оборони. Спрямовує значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши 98-му та 106-ту десантні бригади, за підтримки мотострілецької бригади. На південному фланзі противник долучив купу різних підрозділів, намагаючись нас атакувати в районі Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують ФАБи. Тривають важкі бої, позиції переходять із рук у руки", - розповів пресофіцер.

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Калашніков підкреслив, що населені пункти Богданівка й Хромове також стали об'єктом нападу ворожих сил, які намагаються прорвати оборонні рубежі Сил оборони.

"Противник прямує до Часового Яру й намагається вийти до південного флангу ЗСУ, щоб створити загрозу щодо утримання Кліщіївки, Андріївки. Ситуація непроста", - зауважив Калашніков.

Військовослужбовець зауважив, що ворог намагається просунутися до Часова Яра та вийти до південного флангу Збройних сил України, застосовуючи бронетехніку для підвезення піхоти та підтримки наступу. Бої за утримання Кліщіївки та Андріївки, за словами Калашнікова, ведуться піхотними підрозділами, при цьому загарбники залучають до атак роти.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, російські війська мають успіхи на заході від Бахмута, біля Богданівки, Хромового та Іванівського. Це створює потенційну загрозу для Часового Яру, оскільки ворог просувається у цьому напрямку.

Також на Бахмутському напрямку окупанти, після відправлення додаткових резервів, активно штурмують позиції ЗСУ. Зокрема, напружена ситуація у районі Кліщіївки.

Як повідомляв Главред, на північ від Бахмута зосереджена велика кількість ворожих сил. Українські захисники зайняли вигідні позиції для оборони, включаючи стратегічні висоти. За потреби вони відступають, шукаючи більш вигідні позиції.

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війна в Україні лінія фронту Бахмут війна Росії та України
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