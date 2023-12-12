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Часовий Яр під загрозою: росіяни просуваються на захід від Бахмута - Згурець

Руслана Заклінська
12 грудня 2023, 11:07
Росія активізувала наступ на заході від Бахмута, прагнучи оточити Авдіївку та захопити Часовий Яр.
Часовий Яр під загрозою: росіяни просуваються на захід від Бахмута - Згурець
Росіяни активізувалися навколо Бахмута / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти мають тактичні успіхи на заході від Бахмута, поблизу Богданівки, Хромового та Іванівського. Ці дії створюють потенційну загрозу для Часового Яру, оскільки ворог намагається просуватися у цьому напрямку. Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Ворог продовжує робити головний наголос на зусиллях щодо оточення Авдіївки та активізації наступальних дій навколо Бахмута. Зокрема, в районі Богданівки, Хромового та Іванівське. Там у ворога є певні тактичні успіхи, які потенційно створюють загрози для Часового Яру. Саме в бік Часового Яру ворог розглядає просування як пріоритетне. Адже місто знаходиться на підвищенні", - розповів аналітик.

Водночас, Згурець підкреслив, що українські підрозділи стримують противника. Але ворог максимально тисне на позиції ЗСУ, враховуючи значні резерви окупантів на цьому напрямку.

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За його словами, окупанти також активізували наступальні дії біля Авдіївки, розпочавши третю хвилю наступу. Ворожа авіація та артилерія діють активно в цьому районі.

"Ворог активізувався майже по всьому периметру навколо Авдіївки. Тобто, сьогодні вже можна говорити, що третя хвиля наступу окупантів на Авдіївку розпочалась. Ворог надзвичайно потужно проводить ці наступальні дії. Кілька днів тому росіяни ще не використовували авіації. Зараз же біля Авдіївки активно працює ворожа авіації з артилерією", - зазначив він.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, російські окупанти намагаються захопити Авдіївку, відправляючи тисячі своїх військових у штурми. Це призвело до втрат у ворога вже 14 тисяч солдат на цьому напрямку.

Також окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на напрямку Авдіївки. Ворожі групи, намагаючись підступитися до коксохіма, потрапляють у важкі сутички та зазнають великих втрат. Росія продовжує наступати на Авдіївському і Марʼїнському напрямках.

Крім цього, внаслідок контратаки з боку Сил оборони України на Авдіївському напрямку, українські військові змогли відсунути російських окупантів назад у районі Степового, що розташоване на північ від Авдіївки.

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