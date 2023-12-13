'Сотні тисяч окупантів на сході': Зеленський прокоментував повільний контрнаступ ЗСУ

Зеленський розповів, що російські окупанти у цьому році не мали жодних перемог на фронті.

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Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Володимир Зеленський під час пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи пояснив, чому зараз відбувається уповільнення контрнаступу ЗСУ на фронті.

Зеленський сказав під час конференції наголосив, що російські війська цьогоріч не мали жодних перемог на фронті.

"У будь-якому випадку це не про кризу, про зиму. Взимку завжди уповільнюються ті чи інші операції, контрнаступальні чи оборонні. І тому я думаю, цей сигнал (заяви США вести оборону) повʼязаний саме з цим. Ми розуміємо, що у Росії не було ніяких перемог в цьому році, вони нічого не змогли окупувати. Взимку все уповільнюється через багато різних причин, ми говоримо про оборону саме сходу нашої держави", - сказав він. відео дня

За словами Зеленського, найбільше окупаційних військ зосереджено на сході, йдеться про сотні тисяч військових.

"Там дуже багато разів, де минулого року було розбите угруповування вагнерівців, туди вони відіслали дуже велику кількість своїх військ. Ми говоримо про сотні тисяч військових. Тому найголовніше там стримувати та знищувати їх", - наголосив він.

Наступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що українські військові потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку. ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, вони успішно контратакували на захід від Роботиного.

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини та перекидають підкріплення. в ISW вважають, що РФ не здатна створити згуртовану командну структуру. На лівому березі Херсонщини продовжують погіршуватись бойові можливості Росії.

ЗСУ нанесли великі втрати окупантам та просунулись вперед під Авдіївкою. Сили оборони контратакували під Авдіївкою позиції загарбників і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед. ЗСУ просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового.

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