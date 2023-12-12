Окупанти посилюють натиск на Бахмут: перекидають додаткові резерви на фронт - Сідорін

Ворог систематично формує додаткові резерви та перекидає їх на фронт. Після цього окупанти посилюють штурми, намагаючись прорватися через лінію оборони.

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Росіяни формують додаткові резерви, які згодом перекидають на окремі ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: Мінобороны РФ, 43 окрема механізована бригада

На Бахмутському напрямку після перекидання додаткових резервів окупанти активізують штурмові дії. Ворог прагне захопити позиції в районі Кліщіївки, здебільшого орієнтуючись на висоти цього району. Про це розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 Броп НГУ Сергій Сідорін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти не зменшують темпи наступу на Бахмутському напрямку. Зараз активні бойові дії проходять в районі населеного пункту Кліщіївка. Зокрема, бої йдуть за Кліщіївські висоти. Противник традиційно для себе відзвітував про взяття цих висот. Втім, наші підрозділи продовжують їх утримувати", - сказав командир.

Незважаючи на повідомлення противника про захоплення висот Кліщіївки, українські сили продовжують утримувати ці стратегічно важливі позиції. Також інтенсивні наступальні дії росіян відбуваються в зоні Богданівки та Хромового. У цих районах окупанти спрямовують зусилля на прорив українських ліній оборони, проте українські військові стримують їхні спроби.

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Сідорін також зазначив, що ворог систематично формує додаткові резерви та перекидає їх на фронт, зокрема, в райони підвищеної активності. Після цього ворог активізує штурмові дії, намагаючись прорватися через лінію оборони.

"Активність наступальних дій противника на Бахмутському напрямку починається з підходом його додаткових сил. Окупанти формують додаткові резерви в тилу й злагоджує їх на полігонах. Після появи таких підрозділів біля лінії фронту, окупанти активізують штурмові дії. Однак про масштабні наступальні дії на окремих ділянках фронту поки не йдеться", - зазначив Сідорін.

Війна в Україні

Нагадаємо, за інформацією з 47-ї бригади, Сили оборони України відбили контрнаступ росіян на Авдіївському напрямку та вибили росіян з їхніх позицій.

Також російські війська рухаються на захід від Бахмута. Особливо це стосується районів Богданівки, Хромового та Іванівського. Цей напрямок може стати потенційною загрозою для Часового Яру, оскільки окупанти намагаються просунутись туди.

Крім цього, два дні тому ворожі війська розпочали масовані наступальні дії на напрямках Авдіївка та Мар'їнка. Командувач "Таврія" підкреслив активне використання на цьому напрямку бронетехніки та авіації противником, включаючи керовані авіабомби.

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