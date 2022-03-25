Удар по кораблях окупантів у Бердянську: згоріло 20 танків та 45 БТРів - Арестович

Удар по кораблях окупантів у Бердянську: згоріло 20 танків та 45 БТРів / ВМС ЗС України

У ніч з 24 на 25 березня, з четверга на п'ятницю, Генеральний штаб Збройних сил України уточнив дані про наслідки удару по російських кораблях в порту Бердянська. Заява була опублікована на офіційній сторінці відомства в Facebook.

Згідно з уточненими відомостями, був знищений великий десантний корабель "Саратов" (а не "Орськ", як повідомлялося раніше). Два інших великих десантних кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - отримали пошкодження.

До того радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перевозив потоплений корабель Чорноморського флоту РФ в захопленому Бердянську, за попередніми даними, досить великий десант.

"Сьогодні, за попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49-ї російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків і 45 БТРів, раптово вибухнув в порту Бердянськ, інший був пошкоджений", — заявив він.

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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.