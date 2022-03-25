"Пропагандист року": українські прикордонники потролили росіянина, який дав ЗСУ наводку на кораблі в Бердянську

Валентин Гвоздьов / скріншот з відео

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко подякував кремлівському пропагандисту Валентину Гвоздьову за наводку для ЗСУ на кораблі окупантів, яку він зробив своїм сюжетом з порту Бердянська.

За його словами, кореспондент каналу зірка російського Міністерства оборони удостоєний "нагороди" в номінації "к@ц@пський пропагандон року".

"А перемагає він з докладним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту в порту Бердянська. Звичайно, були й інші лауреати, але при повноті розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер Орськ і орки, символічно, що ще й в місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли за відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону та інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - написав Дейнеко.

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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

Але, згідно з уточненими відомостями, був знищений великий десантний корабель " Саратов "(а не" Орськ", як повідомлялося раніше). Два інших великих десантних кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - отримали пошкодження.

До того радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перевозив потоплений корабель Чорноморського флоту РФ в захопленому Бердянську, за попередніми даними, досить великий десант.