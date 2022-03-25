"Пропагандист року": українські прикордонники потролили росіянина, який дав ЗСУ наводку на кораблі в Бердянську

Співробітники ДСП побажали пропагандистові Валентину Гвоздьову "інших, не менш цікавих, сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами".
Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко подякував кремлівському пропагандисту Валентину Гвоздьову за наводку для ЗСУ на кораблі окупантів, яку він зробив своїм сюжетом з порту Бердянська.
За його словами, кореспондент каналу зірка російського Міністерства оборони удостоєний "нагороди" в номінації "к@ц@пський пропагандон року".
"А перемагає він з докладним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту в порту Бердянська. Звичайно, були й інші лауреати, але при повноті розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер Орськ і орки, символічно, що ще й в місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли за відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону та інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - написав Дейнеко.
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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.
Але, згідно з уточненими відомостями, був знищений великий десантний корабель " Саратов "(а не" Орськ", як повідомлялося раніше). Два інших великих десантних кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - отримали пошкодження.
До того радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перевозив потоплений корабель Чорноморського флоту РФ в захопленому Бердянську, за попередніми даними, досить великий десант.