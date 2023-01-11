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"Як у Сєвєродонецьку та Лисичанську": генерал розповів, що відбувається в Бахмуті та Соледарі

11 січня 2023, 08:25
Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що є перспектива того, що силам оборони України вдасться встояти як у напрямку Соледара, так і Бахмута.
Ігор Романенко, Бахмут
Ігор Романенко пояснив, навіщо окупантам Соледар і Бахмут / Фото УНІАН, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області, але оскільки захопити місто "в лоб" не виходить, "кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перекинув сили з-під Бахмута та інших найменш актуальних, на його погляд, ділянок фронту в район Соледара. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, з Бахмутом повторюється та сама історія, яка була зі взяттям Сєвєродонецька і Лисичанська.

"Сєвєродонецьк брали довго, з великими втратами, але все ж таки захопили. Але, маючи такий досвід, вирішили не брати Лисичанськ в лоб, бо там були певні проблеми. Зокрема, тому, що місто розташоване на височині. Окупанти застосували тактику оперативного охоплення. Наші сили, щоби не опинитися в оточенні, були змушені відійти. Тому і з Бахмутом використовують ту саму модель. Оскільки не виходить взяти місто в лоб, з півночі та з півдня здійснюється спроба оперативного охоплення", - пояснив Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Генерал-лейтенант пояснив, що з військової точки зору Бахмут має велике значення, оскільки там розташована важлива дорожня розв'язка.

"Якщо захопити Бахмут, це дасть перспективу йти на Часів Яр, на Слов'янськ і Краматорськ", - сказав Романенко.

Західні аналітики називають і інші, не військові, причини, через які окупанти прагнуть отримати контроль над цими містами.

"У тому числі той факт, що в Соледарі є поклади солі та гіпсу в масштабах світового рівня. А Бахмут - це шахти, вугілля. Тобто крім військової та військово-політичної, є ще й економічне підґрунтя", - додав Романенко.

Військовий вважає, що є перспектива того, що силам оборони України вдасться встояти як у напрямку Соледара, так і Бахмута.

"Якщо ми утримаємо Соледар, ворог не зможе реалізувати й інший варіант захоплення того ж Бахмута шляхом його оточення", - резюмував Романенко.

Ситуація в Соледарі

Увечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в рядах російських військ дуже багато втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворогові вдалося просунутися вперед і захопити частину Соледара. За місто йдуть запеклі бої.

У британській розвідці повідомляли, що російські загарбники кидають багато сил на захоплення Соледара. Цей населений пункт потрібен їм для того, щоб оточити Бахмут, який окупантам не вдається захопити вже уродовж декількох місяців.

За минулі чотири дні російські військові і сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар та, імовірно, контролюють більшу частину міста, йшлося у повідомленні Міністерства оборони Великоґ Британії.

11 січня в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

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