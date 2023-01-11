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"Росіяни хочуть розтягнути фронт, проте вони дещо упустили": експерт вказав на фатальну помилку РФ

11 січня 2023, 04:30
Експерт підкреслив, що українські угруповання автономні одне від одного, саме тому їх не вдасться розірвати.
'Росіяни хочуть розтягнути фронт, проте вони дещо упустили': експерт вказав на фатальну помилку РФ
Коваленко вказав на фатальну помилку російських окупантів / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська бачать сильні сторони України. Саме тому загарбники намагалися до цього підготуватися і створювали на певних напрямках фортифікаційні споруди. Окрім того, вони мають намір розтягнути лінію фронту за рахунок більшої чисельності. Проте у загарбників нічого не вийде.

Про це в інтервʼю Главреду розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.

"Росіяни намагатимуться розтягнути фронт за рахунок більшої чисельності і, як вони думають, цим нас розірвати. Але вони, на щастя, не розуміють, що українські угруповання автономні одне від одного", - сказав боєць тероборони.

Коваленко підкреслив, що усі тези про те, що росіяни намагаються стримати війська, аби ЗСУ не змогли їх кудись перекинути, не зовсім коректні. За словами військового аналітика, сили оборони від самого початку готувалися так, аби не залежати від того, що відбувається на Сході, і мати змогу воювати на два фронти.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Нагадаємо,нещодавно військовий експерт Сергій Грабський заявив, що на українському фронті в січні буде три найбільш гарячі точки. До них буде прикута пильна увага мінімум протягом двох тижнів - місяця. Він переконаний, що цими точками стануть населені пункти в районі Бахмута, Кремінної та на півдні країни.

"В найближчі два тижні – в найближчий місяць наша увага буде в основному прикута до району Бахмута, до району Кремінної, і уважно спостерігаємо за півднем", - сказав Грабський.

Раніше військовий експерт Роман Світан сказав, що війна в Україні може затягнутися на 10 років. Експерт переконаний, що якщо Україна не закінчить війну навесні 2023 року, то тоді лінією фронту буквально стане весь кордон з Росією. Однак він все ж обнадіюється і переконаний в тому, що ЗСУ закінчать війну навесні.

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війна в Україні війна Росії та України Андрій Коваленко
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