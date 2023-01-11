Таємні поставки: Туреччина передає Україні свої касетні боєприпаси – Foreign Policy

Українським військовим передають касетні боєприпаси часів "холодної війни".

Туреччина передає Україні свої касетні боєприпаси / Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Туреччина передає Україні для боротьби з країною-агресоркою РФ свої касетні боєприпаси, виготовлені за часів "холодної війни".

Під час ведення вогню боєприпасами dual-purpose improved conventional munitions (DPICM) вони розриваються і розкидають 88 менших боєприпасів. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на анонімних американських і європейських посадовців.

Зазначається, що ці боєприпаси почали постачати Україні у листопаді 2022 року. Це сталося після того, як Вашингтон відмовив Києву у наданні своїх таких боєприпасів через високий брак – близько чверті з них не розривається.

"Після того, як США відмовили (Україні) у доступі до касетних боєприпасів, Туреччина стала єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це просто показує, що, попри те, що Туреччина в деяких відносинах зближується з Росією, вона стає справді важливим прихильником України у військовому відношенні", – розповіло виданню одне з джерел.

Проте у матеріалі видання не вказується, чи застосовують українські військові такі боєприпаси на полі бою.

У посольстві Туреччини у Вашингтоні та у Міністерстві оборони України відмовилися коментувати ситуацію, коли видання звернулося туди за коментарями.

Раніше повідомлялося, що у межах чергового пакета військової допомоги, про який можуть оголосити наприкінці наступного тижня, США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили, що Захід підтримує постачання Києву всієї сучасної зброї, яка потрібна для захисту від російської військової агресії. Вони зазначили, що Захід повинен не тільки реагувати на прохання Києва про надання потрібних озброєнь, а й забезпечити їх ефективну роботу.

Вас також може зацікавити: