Ситуація у Соледарі критична: тривають запеклі бої, позиції щодня переходять з рук в руки – CNN

У місті є величезна "сіра зона". Кількість загиблих українських військових дуже велика.

Ситуація у Соледарі критична/ 93-я ОМБР Холодний Яр, скрін

У Соледарі Донецької області тривають запеклі бої. Ситуація у місті критична, багато загиблих військових.

Про це повідомляє видання CNN, посилаючись на розмову з військовослужбовцем 46 аеромобільної бригади ЗСУ. Боєць наголосив, що українські військові тримаються до останнього.

За словами військового, поле бою у місті динамічне, будівлі щодня переходять з рук у руки.

"Ніхто вам не скаже, скільки є загиблих і поранених. Тому що ніхто не знає достеменно. Жодна людина. Ні в штабі. Ніде. Позиції беруться і здаються постійно. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком "Вагнера". У Соледарі ніхто не рахує загиблих", – розповів він.

Військовослужбовець зазначає, що станом на вечір вівторка, 10 січня, було незрозуміло, яку частину Соледару утримують росіяни. За його словами, у місті є величезна "сіра зона".

Він додав, що у Соледарі полягло багато українських військових. Бої за місто тривають, тому прибуває ще особовий склад.

Ситуація у Соледарі на Донеччині

На Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомив Зеленський, головна увага на Ставці була приділена ситуації в Донецькій і Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі. Він зазначає, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, там уся земля всіяна трупами російських загарбників.

Британська розвідка повідомляла, що за минулі чотири дні російські військові та сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович ввечері 10 січня розповів, що російським окупантам вдалося захопити частину Соледара – східні околиці міста. Він зазначив, що зараз Соледар знаходиться в "напівохопленні". ЗСУ залишаються у місті.

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