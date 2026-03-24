Повістку можуть вручити в будь-якому місці: розкрито важливий алгоритм роботи ТЦК

Олексій Тесля
24 березня 2026, 16:35
Нерідко чергова група поліції виїжджає на виклики (зокрема на ДТП), і разом із нею одразу ж перебуває представник ТЦК.
Важливе із заяв Цибко:

  • Поліцейські можуть викликати на місце ДТП співробітників ТЦК
  • Законодавство дозволяє вручення повісток у будь-якому громадському місці

Адвокат, юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко прокоментувала ситуації, коли під час ДТП на місце події нерідко приїжджають представники ТЦК та СП для перевірки даних учасників аварії.

"Так, це дійсно поширена практика. Більше того, практично будь-який виклик поліції — не тільки через ДТП — може супроводжуватися перевіркою даних особи. Якщо поліцейські бачать, що людина призовного віку і, на їхню думку, візуально підпадає під мобілізацію за станом здоров’я, вони можуть передати її дані для перевірки", — розповіла вона в інтерв’ю Главреду.

Експерт каже, що в таких випадках до місця події можуть приєднатися й співробітники ТЦК — так звана група оповіщення.

"І дійсно, людині можуть вручити повістку прямо на місці. Якщо ж виявиться, що людина перебуває в розшуку, поліція має право доправити її до ТЦК для з'ясування обставин. Важливий момент: законодавство дозволяє вручення повісток у будь-якому громадському місці. Тобто немає чіткого переліку місць, де це дозволено або заборонено — фактично це може статися де завгодно", — зазначила вона.

За словами юриста, є важливе обмеження: ніхто не має права без дозволу людини або без постанови суду проникати в її житло.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
"Навіть поліція не може цього робити без законних підстав, а співробітники ТЦК — тим більше. Хоча, на жаль, подібні випадки також трапляються на практиці. Що стосується викликів поліції — так, така практика існує. Бувають навіть ситуації, коли чергова група виїжджає на виклики (у тому числі на ДТП), і разом з нею відразу перебуває представник ТЦК. Поки поліція виконує свою роботу, представник ТЦК паралельно може перевіряти дані осіб і вирішувати питання щодо вручення повісток, — резюмувала Цибко.

Раніше Рада схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років. Прийнято закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міноборони доопрацювало законопроект про право на відстрочку. У міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості та гарантій для захисників України.

Як повідомляв раніше Главред: українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Про персону: Ірина Цибко

Ірина Цибко — адвокат та партнер юридичної компанії RELIANCE. Магістр права Одеської юридичної академії. Спеціалізується на питаннях військового права, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також захисті прав громадян у взаєминах із державними органами.

Має багаторічний досвід юридичної практики та представляє інтереси клієнтів у судах і державних установах. У своїй роботі зосереджується, зокрема, на справах, пов’язаних із військовим обліком, мобілізацією, оскарженням дій територіальних центрів комплектування (ТЦК) та захистом прав військовозобов’язаних. Також виступає як експертка у медіа, коментуючи актуальні правові питання, зокрема у сфері мобілізаційного законодавства та відповідальності за його порушення.

