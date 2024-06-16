Кого з чоловіків можуть примусово доставляти в ТЦК: у Раді відповіли

Примусове доставлення військовозобов'язаних чоловіків до ТЦК і СП - у Раді пояснили, в яких випадках це не порушує законодавство України.

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Кого можуть примусово доставити в ТЦК: у Раді відповіли / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Співробітники Національної поліції мають право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) у порядку адміністративного затримання. Про це народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський сказав в інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

"Доставляти примусово в ТЦК і СП або на ЛКК можуть тільки громадян, які перебувають у розшуку. У розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки або вимоги ТЦК і СП з'явитися. І примусово доставляти людей до ТЦК і СП, знову ж таки, можуть тільки працівники поліції. Тобто працівники ТЦК і СП не мають права діяти примусово без працівників поліції, тобто це, в принципі, в рамках закону", - сказав він.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік у ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що зараз Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

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