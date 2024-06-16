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Відомий телеведучий і боєць ЗСУ зробив заяву про мобілізацію

Андрій Ганчук
16 червня 2024, 20:48
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Ухилянти не хочуть оновлювати свої дані, має працювати закон, вважає відомий український ведучий Геннадій Попенко, який перебуває в лавах ЗСУ.
Геннадий Попенко
Артисти, які виїхали або не служать, уже втрачають популярність - Попенко / Колаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Український телеведучий Геннадій Попенко, який на початку повномасштабної війни вступив до Збройних сил України, висловився щодо мобілізації. На його думку, захищати країну повинні всі, окрім тих, у кого є законна відстрочка.

В інтерв'ю Обозревателю 45-річний ведучий сказав, що потрібні певні умови для того, щоб українці йшли воювати.

"Думаю, що має працювати закон. Захищати країну повинні йти всі. За винятком тих, у кого є відстрочка за законом. Усе ж просто. Прийди й понови дані в ТЦК. Або зроби це в телефоні. Розподіл, навчання, мобілізація і демобілізація - все має бути в законі. Але таке враження, що прозорий механізм не потрібен нікому. Ухилянти не хочуть актуалізувати дані, законодавці не хочуть окреслити важливі питання. Наприклад, демобілізацію", - зазначив Попенко.

відео дня

Також він додав, що всі артисти, які або виїхали з країни, або ухиляються від служби, мають усвідомлювати втрату своєї популярності.

"Я про них не думаю. І бажаю того ж нашому суспільству. Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде", - наголосив Геннадій Попенко.

Хто такий Геннадій Попенко

Геннадій Попенко - український актор театру і кіно, шоумен, конферансьє і телеведучий. У різні роки вів розважальні програми на популярних українських телеканалах - Інтер, 1+1, Новий канал, 2+2, Перший національний. Знімався у фільмах. Співпрацює з театром Володимира Завальнюка Перетворення.

Волонтер, разом із Сергієм Притулою відвідував зону бойових дій, допомагаючи українським військовим, пише Вікіпедія.

Після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

Зірки про бажання вступити до ЗСУ - хто збирається, а хто вже пішов служити:

Співачка і телеведуча Оля Цибульська розповіла про бажання вступити до ЗСУ. За її словами, повномасштабна війна призвела до емоційного зриву і співачка консультувалася з психологом.

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ: навесні актор склав присягу і вступив до 92-ї Окремої механізованої бригади. Зокрема, до батальйону ударних БПЛА "Ахіллес".

Письменник і музикант Сергій Жадан вступив до ЗСУ і показав перші кадри у військовій формі.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу військову підготовку. Служу українському народу", - розповів Жадан.

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мобілізація війна Росії та України
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