Відомий телеведучий і боєць ЗСУ зробив заяву про мобілізацію

Ухилянти не хочуть оновлювати свої дані, має працювати закон, вважає відомий український ведучий Геннадій Попенко, який перебуває в лавах ЗСУ.

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Артисти, які виїхали або не служать, уже втрачають популярність - Попенко / Колаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Український телеведучий Геннадій Попенко, який на початку повномасштабної війни вступив до Збройних сил України, висловився щодо мобілізації. На його думку, захищати країну повинні всі, окрім тих, у кого є законна відстрочка.

В інтерв'ю Обозревателю 45-річний ведучий сказав, що потрібні певні умови для того, щоб українці йшли воювати.

"Думаю, що має працювати закон. Захищати країну повинні йти всі. За винятком тих, у кого є відстрочка за законом. Усе ж просто. Прийди й понови дані в ТЦК. Або зроби це в телефоні. Розподіл, навчання, мобілізація і демобілізація - все має бути в законі. Але таке враження, що прозорий механізм не потрібен нікому. Ухилянти не хочуть актуалізувати дані, законодавці не хочуть окреслити важливі питання. Наприклад, демобілізацію", - зазначив Попенко. відео дня

Також він додав, що всі артисти, які або виїхали з країни, або ухиляються від служби, мають усвідомлювати втрату своєї популярності.

"Я про них не думаю. І бажаю того ж нашому суспільству. Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде", - наголосив Геннадій Попенко.

Хто такий Геннадій Попенко Геннадій Попенко - український актор театру і кіно, шоумен, конферансьє і телеведучий. У різні роки вів розважальні програми на популярних українських телеканалах - Інтер, 1+1, Новий канал, 2+2, Перший національний. Знімався у фільмах. Співпрацює з театром Володимира Завальнюка Перетворення. Волонтер, разом із Сергієм Притулою відвідував зону бойових дій, допомагаючи українським військовим, пише Вікіпедія. Після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

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