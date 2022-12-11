Потрясіння для Росії: у ЗСУ заявили, що після ударів БПЛА ворог перемістив бойову авіацію

Маневри агресора РФ з бойовою авіацією не вплинуть на здатність протиповітряної системи України відбивати ворожі атаки в повітрі, сказав Юрій Ігнат.

У Росії побоюються "бавовни" і розкидують свою авіацію по різних військових авіабазах - Гнат / Колаж соцмережі, командування ПС ЗСУ, Вікіпедія

Вибухи на військових аеродромах Росії стали серйозним психологічним потрясінням для ворога. Тепер росіяни розуміють, що непередбачені ситуації можуть статися і всередині їх території. Окупанти вирішили розосередити свою бойову авіацію, щоб уникнути нового удару по великому скупченню військової техніки. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що військова авіація, яку країна-агресор Росія використовує для ракетних ударів по Україні, нікуди не зникла. Після вибухів в Енгельсі її вирішили розкидати по інших базах.

"Пишуть, що зникли вони (літаки) з тих аеродромів, де сталася "бавовна". Вони не зникли, вони розосередилися, авіація була передислокована на інші аеродроми для того, щоб уникнути на одному аеродромі великого скупчення техніки, яку може відвідати "бавовнятко", - пояснив ситуацію Ігнат.

За його словами, розкидання бомбардувальників РФ на різні аеродроми жодним чином не позначиться на ефективності роботи української ППО.

При цьому вибухи на військових аеродромах агресора Росії в Саратовській і Рязанській областях стали психологічним ударом для ворога.

"У Росії вже і військові, і цивільні розуміють - це серйозний психологічний фактор, навіть в далеких регіонах їх може переслідувати невдача. Це серйозно впливає на подальші дії", - підкреслив Юрій Ігнат.

Дрон атакував військові авіабази в Росії

Вранці, 5 грудня, ЗМІ країни-окупанта РФ повідомили про вибух на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області. Невідомий безпілотний літальний апарат атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох літаків.

Того ж дня дрон завдав удару і по іншому військовому аеродрому Росії - в Дягілєво Рязанської області. З обох баз окупантів злітали літаки для ракетних обстрілів України.

Пізніше було завдано удару і по військовій авіабазі в Курську.

Офіційний Київ не підтверджує і не спростовує свою можливу причетність до інцидентів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, що по військових авіабазах в РФ міг вдарити безпілотник Ту-141 Стриж. За його словами, БПЛА, який здатний літати на відстані 1 000 кілометрів, можна переробити в дрон-камікадзе. Фахівець не виключив удар і з нового безпілотника України або купленого волонтерами дрона.

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