Британські офіцери нагадали, що "Енгельс" знаходиться більш ніж в шести сотнях кілометрів від підконтрольної Києву території України.

Британські розвідники спрогнозували, як РФ діятиме після вибухів на "Енгельсі" / https://ua.depositphotos.com і European Space Imaging

Генералітет армії країни-агресора, Росії, намагатиметься знайти "стрілочників"-офіцерів, покласти на них відповідальність за вибухи на авіабазі "Енгельс" і суворо їх покарати. Такий прогноз міститься в черговому зведенні, яку співробітники військової розвідки Великобританії опублікували в Twitter.

У тексті йдеться, що до вчорашнього дня "Енгельс" є основним оперативним аеродромом російської авіації дальньої дії на заході Росії (і, за попередніми оцінками, на ньому базувалося понад 30 важких бомбардувальників).

"Ці літаки сприяють ядерному стримуванню Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні. Дальня Авіація, ймовірно, відреагує, тимчасово перекинувши бомбардувальники на аеродроми розосередження. Російське командування, ймовірно, спробує виявити і застосувати суворі санкції до російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення інциденту", – йдеться у зведенні.

Британські офіцери нагадали, що "Енгельс" знаходиться більш ніж в шести сотнях кілометрів від підконтрольної Києву території України – набагато "глибше", ніж місця, де відбувалися попередні аналогічні вибухи. За даними британців, в результаті вибуху в Енгельсі виявилися пошкоджені два важких бомбардувальника Ту-95, а від вибуху паливного бака в Дягілєво (Рязанська область) загинули троє людей.

Підсумовуючи сказане, британські розвідники зазначили - бомбардувальники з постраждалої авіабази "Енгельс" окупанти можуть перекинути на інші аеродроми.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військові літаки Ту-95.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне куріння. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Журналісти Spiegel днями розповіли, що бойова авіація окупантів Росії проводить тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували близько двох десятків бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти стверджували, що ситуація вказує на можливу підготовку до масштабної атаки на Україну.

Інші новини: