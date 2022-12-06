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РФ втратила 2 літаки Ту-95МС із 20 діючих під час удару по аеродрому "Енгельс" – Defense Express

6 грудня 2022, 16:15
Такі втрати бомбардувальників для країни-агресорки є суттєвими, адже вона більше не виготовляє повітряних суден такого типу.
Последствия удара по российским аэродромам 5.12.2022
Пошкоджений російський бомбардувальник після удару по російських аеродромах 5 грудня/ Telegram

У країни-агресорки Росії є 60 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У робочому стані перебуває рівно третина – 20 літаків. Під час удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області 5 грудня були пошкоджені два таких повітряних судна. Зважаючи на такі цифри, для РФ виведення з ладу двох таких літаків є суттєвою втратою.

Саме такі бомбардувальники Росія активно використовує для завдання ударів по території України. Про це розповів журналіст, військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у статті на "Еспресо".

Цікаво, що нових таких бомбардувальників Росія уже не виготовляє.

Крім "Енгельса", вибухи у той же день пролунали також на аеродромі "Дягілєво". За офіційною версією, озвученою російськими окупантами, там вибухнув бензовоз. Цей об’єкт РФ також використовує, щоб піднімати з нього літаки для бомбардування України.

"Енгельс" і "Дягілєво" – єдині військові аеродроми РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну, підкреслив експерт. Тому ці об'єкти дуже важливі для противника", – зазначає журналіст.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець – український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Згурець звернув увагу, що обидва об’єкти, на яких сталися вибухи, перебувають за понад 600 км від державного кордону з Україною. Він зазначив, що у ЗСУ таких далекобійних засобів ураження немає. Але, зважаючи на ці випадки та на ураження аеродрому росіян "Саки" в окупованому Криму 9 серпня, журналіст припускає, що українські військові могли знайти якесь рішення.

"Дискутувати про те, про що йдеться, поки що рано, проте можливість Збройних сил України діставати військові цілі на великій глибині території РФ мають дуже символічне й важливе значення", – наголосив Згурець.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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