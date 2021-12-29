"Втрата путінського трильйона": політолог пояснив, чому в Кремлі бояться "пекельних" санкцій США

У Кремлі бояться "пекельних" санкцій США, вважає Піонтковський / Reuters

Кремль дуже лякають анонсовані санкції США за вторгнення в Україну. Особливо болючими вони можуть стати для російської верхівки. Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, мова йде про арешт так званого путінського трильйона - грошей, які належать самому президенту РФ Володимиру Путіну та його близькому оточенню, але які знаходяться в юрисдикції Сполучених Штатів.

"Так звані "пекельні санкції", якими погрожують, вони проговорювалися багато разів. Це дійсно серйозний удар, що повністю підриває економіку Росії. Нафтове і газове ембарго, при якому питання закриття Північного потоку-2 стає дрібним пунктом", - сказав Піонтковський в ефірі телеканалу Україна 24.

Політолог зазначив, що ведеться напружена боротьба між Вашингтоном і Москвою, в центрі якої опинилася Україна. І в цьому протистоянні у Путіна є підтримка в самій адміністрації Байдена.

"Це група "Путін-ферштейн", як я її називаю, головний в якій помічник президента з безпеки Салліван (помічник керівника адміністрації США з нацбезпеки Джейк Салліван, - ред.)", – сказав Піонтковський.

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За словами Піонтковського, за допомогою Саллівана "Путіну з Байдена вдається витягнути кліщами" якісь політичні "дивіденди".

"Я вважаю великим проміжним успіхом Путіна відеоконференцію, де він знову вирвав з Байдена підтримку Мінських угод і особливого статусу ОРДЛО. Друге - Байден охоче відреагував, що через кілька днів буде зібраний саміт НАТО, щоб обговорити побоювання Москви", – зазначив російський експерт.

При цьому, за його словами, на боці України - держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Остін Ллойд.

"В цілому я оптиміст, попри кремлівську агентуру впливу в оточенні Байдена, я думаю, лінія твердої підтримки України восторжествує у Вашингтоні", – резюмував Піонтковський.

Як повідомляв Главред, 27 грудня віцепрезидент США Камала Харріс пригрозила Росії безпрецедентними санкціями у разі вторгнення російських військ в Україну.

"Ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше", - сказала віцепрезидент США.

28 грудня стало відомо, що 10 січня 2022 року мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Очікується, що в ході переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України і діяльність НАТО в Європі.

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