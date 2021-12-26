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Вдарити першими: у США запропонували озброїти Україну і ввести санкції проти РФ

26 грудня 2021, 19:54

Курт Волкер заявив про необхідність збільшити військову допомогу Україні на тлі агресії РФ.

Україна США
У США запропонували заходи щодо захисту України / УНІАН

США можуть ввести превентивні санкції проти Росії через її агресію щодо України, заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США По Україні Курт Волкер.

В матеріалі для Центру аналізу європейської політики він пише про те, що Захід повинен ввести нові санкції негайно і піти на зняття цих санкцій, якщо Росія відмовиться від військової ескалації.

Коментуючи пропозиції щодо гарантій безпеки, які Росія направила США та іншим членам НАТО, Волкер підкреслив, що вони "цілком неприйнятні" і Путін, за його словами, про це знав. Колишній спецпредставник США припустив, що російський президент, домагаючись відмови заходу, намагається використовувати його як привід для нападу на Україну або анексувати Донбас.

"Це найгірше пояснення політики вимагання Росії і це те, що США і їх союзники по НАТО повинні серйозно взяти до уваги", - написав Волкер. На його думку, Захід повинен рішуче відкинути вимоги Росії і дати зрозуміти, що не буде вступати в переговори, поки російські збройні сили будуть готові завдати удару.

Крім цього, Волкер заявив про необхідність збільшити військову допомогу Україні. Він нагадав, що сенатори США вже представили резолюцію щодо збільшення допомоги Києву у сфері безпеки, і підкреслив, що адміністрація президента США Джо Байдена повинна схвалити її і опрацювати конкретні запити, отримані від української сторони.

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Колишній спецпредставник Держдепу також запропонував тримати Росію в невіданні і не сигналізувати їй, які кроки США і НАТО зроблять в кінцевому рахунку, щоб надати допомогу Україні.

читайте також"Жахливі наслідки": у США оцінили найгірший сценарій агресії РФ проти України

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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