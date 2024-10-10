Відкриття нового фронту: експерт оцінив шанси проведення Україною білоруської операції

Олег Жданов оцінив ймовірність проведення військової операції на території Білорусі.

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Військові дії на території Білорусі / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Генштаб ВСУ

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, дедалі частіше говорить про можливу білоруську операцію з боку України і про підготовку своєї країни до війни. Військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю Главреду пояснив, чи може Україна дійсно провести цю операцію.

Жданов зазначає, що поки складно говорити про проведення подібної операції Україною та припускає, що військові дії на території Білорусі це швидше стратегічний задум Заходу.

"Задум, який полягає в тому, щоб дати шанс Білорусі втекти з-під контролю Російської Федерації під гарантії безпеки Лукашенка.", - пояснює експерт. відео дня

Олег Жданов вважає, якщо українські війська увійдуть до Білорусі і білоруська армія не чинитиме великого опору, фактично складе зброю, то Лукашенко може погодитися на демократичні перетворення в країні під гарантії власної безпеки.

Військовий експерт припускає, що в разі проведення білоруської операції, Путін, ймовірно, не зможе допомогти Лукашенку вести бойові дії.

"У Путіна зараз немає вільних військ, тобто сухопутних військ до Білорусі він не введе (він не зніме армію і не перекине 10-50 тисяч осіб, щоб прикрити Білорусь).", - вважає експерт.

За словами Жданова, Лукашенко у такій ситуації може навіть заявити про готовність провести вибори, щоб уникнути військового конфлікту.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Бойові дії на території Білорусі - останні новини

Нагадаємо, депутат Верховної Ради України Олег Дунда заявляв, що війну потрібно переносити не тільки на територію Росії, а й у Білорусь. Депутат впевнений, якщо українські війська зайдуть відносно невеликими підрозділами в Білорусь, то білоруська армія складе свою зброю.

Відразу після пропозиції народного депутата Олега Дунди перенести війну на територію Білорусі, секретар Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав вкотре погрожувати ядерною зброєю.

Згодом, Олександр Лукашенко нервово прокоментував заяву народного депутата Олега Дунди. Лукашенко наголосив, що це лише "вякання" несерйозних людей, а серйозні люди й сам президент Володимир Зеленський таких дій не розглядає.

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