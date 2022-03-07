Побудували в 1862 році: російські окупанти цинічно знищують Історичні церкви

Окупанти знищили церкву / соцмережі

Війська Путіна в Україні продовжують знищувати цивільні об'єкти і історичні місця нашої країни.

Стало відомо, що за один день було знищено відразу дві церкви.

"Сьогодні вночі в селі В'язівка в Житомирській області була знищена російськими окупантами Покровська церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка була побудована в 1862 році. Це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби", - повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Ще одну церкву російські окупанти спалили в селі Заворичі, в Броварському районі Київської області.

Це був Свято-Георгіївський храм, побудований в 1873 році.

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У 1935 році в ньому заборонили проводити богослужіння і використовували для зберігання зерна.

Під час Великої Вітчизняної війни він уцілів. Але тільки в 1968 році він знову став приймати парафіян.

У Мережу потрапило відео, на якому видно, що цей храм горить.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися відео точної роботи Захисників України по вертольотах окупантів. Ролик виклав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.

Два бойових вертольоти агресора українським військовим вдалося підбити.

Людина, яка безпосередньо знімала відеоролик, в емоціях себе особливо не стримував.

По ворожих літаках і вертольотах працюють системи протиповітряної оборони, переносні зенітно-ракетні комплекси моделі Stinger, а також пілоти українських винищувачів.

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