Під Києвом ЗСУ збили два вертольоти російських окупантів

/ t.me/Tsaplienko

Збройні Сили України знищили під Києвом два вертольоти російських окупантів.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, літальні апарати РФ були знищені на північних підступах до Києва.

Він уточнив, що це стало результатом роботи сил протиповітряної оборони і опублікував відповідне фото.

На північ від Києва протиповітряна оборона збила два вертольоти противника, - зазначив Цаплієнко.

Раніше повідомлялося про те, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.

Реклама

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

читайте такожЗСУ збили ще один Іл-76 РФ: у Києві розгорнулися запеклі бої

Бійці ЗСУ збили ворожий літак в районі Василькова Київської області, уточнили в Генштабі.