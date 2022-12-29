Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по Києву

В результаті чергового ракетного удару російських окупантів по Києву у четвер, 29 грудня, уламки збитої ракети дуже сильно пошкодили приватний будинок у Дарницькому районі.
Про це написав на своєму каналі в месенджері Telegram мер Києва Віталій Кличко
"В даний час дві людини врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці і госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль", - йдеться в тексті.
Пізніше заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко дав більш детальну інформацію щодо інциденту. І опублікував в Telegram фото з місця подій.
"В результаті ранкової атаки ворога постраждали 3 людини, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники. Ось так виглядає передноворічний терор Росії", - написав чиновник.
Пізніше Кличко написав, що бійці української ППО знищили над столицею 15 ворожих ракет.
"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет" - йдеться у тексті.
Пізніше він уточнив, що було збито ще одну ракету і точне число - 16.
Ракетний удар по Україні 29 грудня
Потужні вибухи прогриміли в Києві в четвер вранці, 29 грудня, після того, як по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, гучні вибухи були чутні на правому і на Лівому березі Києва, повідомляють очевидці.
При цьому повідомляється, що в Києві і в багатьох областях України зафіксована робота засобів протиповітряної оборони.
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