Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по Києву

В результаті ранкової атаки ворога постраждали 3 людини, серед них 14-річна дівчинка, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В ОП озвучили деталі ракетного удару по Києву / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

В результаті чергового ракетного удару російських окупантів по Києву у четвер, 29 грудня, уламки збитої ракети дуже сильно пошкодили приватний будинок у Дарницькому районі.

Про це написав на своєму каналі в месенджері Telegram мер Києва Віталій Кличко

"В даний час дві людини врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці і госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль", - йдеться в тексті.

Пізніше заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко дав більш детальну інформацію щодо інциденту. І опублікував в Telegram фото з місця подій.

"В результаті ранкової атаки ворога постраждали 3 людини, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники. Ось так виглядає передноворічний терор Росії", - написав чиновник.

Пізніше Кличко написав, що бійці української ППО знищили над столицею 15 ворожих ракет.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет" - йдеться у тексті.

Пізніше він уточнив, що було збито ще одну ракету і точне число - 16.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Потужні вибухи прогриміли в Києві в четвер вранці, 29 грудня, після того, як по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, гучні вибухи були чутні на правому і на Лівому березі Києва, повідомляють очевидці.

При цьому повідомляється, що в Києві і в багатьох областях України зафіксована робота засобів протиповітряної оборони.

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