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"Поступово рухаємося": Зеленський назвав найважчі напрямки на фронті

21 жовтня 2022, 00:15

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на передовій залишається важкою.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Найважчими напрямками на фронті є Бахмутське на Донбасі і кілька районів на півдні України.

"Ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Донбасі. Той же Бахмутський напрямок і на деяких напрямках на півдні. Тримаємо позиції, поступово рухаємося, витісняючи ворога, і обов'язково забезпечимо Україні перемогу", - зазначив Володимир Зеленський.

Особливо Зеленський відзначив воїнів з 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку.

Під час чергового російського ракетного удару батарея захищала північ нашої країни і знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області.

"Спасибі вам, хлопці, за відмінну службу і незмінно хороші результати! Кожна збита російська ракета-це врятовані життя наших людей. За цю добу маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо поки не все. Є і попадання, є руйнування. Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу", - підсумував президент.

Війна Росії проти України на Донбасі

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ в Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області.

Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадирівці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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війна в Україні ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
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