РФ готова віддати Донбас: в ОП назвали нову мету окупантів в Україні

Михайло Подоляк назвав мету окупантів РФ в Україні / УНІАН, ОПУ

Росії байдужі Донецька і Луганська області, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вони їм не потрібні. Вони готові віддати їх", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

На думку представника ОП, РФ прагне захопити Запорізьку область, де розташована атомна електростанція.

"Вони хочуть забрати тільки маленький клаптик під назвою частина Запорізької області, де знаходиться місто Енергодар, для того щоб вкрасти у нас Запорізьку атомну електростанцію. Це єдине їхнє бажання, яке на сьогоднішній день залишилося", - вважає він.

Співрозмовник також упевнений в тому, що утримувати захоплену Донецьку область окупанти РФ можуть тільки певний час, поки там воюють мобілізовані ув'язнені.

"Це єдиний напрямок - Бахмутський напрямок, де ці зеки воюють. І за ними стоять загороджувальні загони. Класика. Російська класика. У нас кримінальники всі, штрафбати, а позаду за нами загороджувальні загони. Ось зараз ми бачимо вже 42 або 43 рік. А вони навіть зброю туди 40-х років підтягують", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

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