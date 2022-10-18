"На Донбасі ситуація дуже важка": у Міноборони розповіли про епіцентр боїв

Анна Маляр / Генштаб ЗСУ, Міноборони України

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в даний час епіцентр важких боїв зосереджений на східному фронті.

За її словами, командування поставило завдання окупантам до кінця жовтня зайняти Бахмут.

"Росіяни вже вп'яте поставили своїм військам термін, коли вони повинні вийти на кордони Донецької області. У них зараз план: до кінця місяця вони хочуть повністю зайняти Бахмут. Тому там йдуть дуже важкі бої. Ми тримаємо оборону, окупанти на околицях міста. Ворога недооцінювати не треба", - передає Анна Маляр в інтерв'ю медіаплатформі "Ми - Україна".

Окремо вона додала, що ЗСУ використовують всю свою міць для того, щоб стримати ворога.

Війна Росії проти України на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ в Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області.

Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадирівці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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