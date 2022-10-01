"Зломили дуже потужну оборону": у ЗСУ заявили, що Лиман відкриває шлях до звільнення Донбасу

Українська армія успішно контрнаступає на Донбасі / Facebook / MinistryofDefence. UA

Звільнення силами оборони України Лиману Донецької області відкриває захисникам дорогу на Сватове, Кремінну та Сєвєродонецьк на Луганщині. Українські війська прорвали оборону професійної армії окупантів БАРС і здобули серйозну психологічну перемогу. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що деокупація надзвичайно важлива для подальшого розвитку контрнаступальної операції.

За його словами, по-перше, ЗСУ продовжують наступ у Харківській області. Після подібних успіхів війська "йдуть на куражі".

По-друге, відкривається новий шлях для подальшого звільнення окупованого Донбасу - напрямок на Сватове, Кремінну, Сєвєродонецьк.

По-третє, армія України здобула психологічну перемогу, коли змогла взяти в оперативне оточення велике угруповання ворога, який хвалився своєю нібито непереможністю. Українські війська тепер відчувають ще більше сил.

Також військовий додав, що сили оборони України в Лимані вели бої із професійними військами РФ – так званим БАРСом.

"Наші війська зломили не якихось там мобіків, а дуже потужну оборону. І це ще більше підвищує ціну наших зусиль", - підкреслив Сергій Череватий.

Армія України в Лимані

1 жовтня у Збройних силах України підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області оточені. Військові звільнили 5 населених пунктах поблизу міста. На в'їзді в Лиман встановили український прапор.

Українські війська взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували кадри автоколони, яка розтягнулася на сотні метрів. В автомобілях знаходилися російські військові, які втікали з Лиману.

Пізніше представник ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Російське міністерство оборони підтвердило втечу своїх військ.

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