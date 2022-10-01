"Зломили дуже потужну оборону": у ЗСУ заявили, що Лиман відкриває шлях до звільнення Донбасу

Армія України отримує можливість для просування на Сватове, Кремінну та Сєвєродонецьк.
Звільнення силами оборони України Лиману Донецької області відкриває захисникам дорогу на Сватове, Кремінну та Сєвєродонецьк на Луганщині. Українські війська прорвали оборону професійної армії окупантів БАРС і здобули серйозну психологічну перемогу. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що деокупація надзвичайно важлива для подальшого розвитку контрнаступальної операції.
За його словами, по-перше, ЗСУ продовжують наступ у Харківській області. Після подібних успіхів війська "йдуть на куражі".
По-друге, відкривається новий шлях для подальшого звільнення окупованого Донбасу - напрямок на Сватове, Кремінну, Сєвєродонецьк.
По-третє, армія України здобула психологічну перемогу, коли змогла взяти в оперативне оточення велике угруповання ворога, який хвалився своєю нібито непереможністю. Українські війська тепер відчувають ще більше сил.
Також військовий додав, що сили оборони України в Лимані вели бої із професійними військами РФ – так званим БАРСом.
"Наші війська зломили не якихось там мобіків, а дуже потужну оборону. І це ще більше підвищує ціну наших зусиль", - підкреслив Сергій Череватий.
Армія України в Лимані
1 жовтня у Збройних силах України підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області оточені. Військові звільнили 5 населених пунктах поблизу міста. На в'їзді в Лиман встановили український прапор.
Українські війська взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували кадри автоколони, яка розтягнулася на сотні метрів. В автомобілях знаходилися російські військові, які втікали з Лиману.
Пізніше представник ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Російське міністерство оборони підтвердило втечу своїх військ.
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