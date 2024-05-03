Постачання винищувачів F-16: Мусієнко назвав умови, які будуть вказувати на це

Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що західні системи протиповітряної оборони будуть привʼязані до початку постачання винищувачів F-16.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" Мусієнко заявив, що країни Заходу не почнуть постачати винищувачі F-16, поки не будуть впевнені, що вони "прикриті" протиповітряною обороною.
"Сьогодні з'явився найімовірніший і правильний прогноз з цього приводу, на що потрібно орієнтуватися: Постачання Patriot прив’язано до постачання літаків. Поки не буде поставлено більше систем для того, щоби прикрити ці літаки - їх не буде, треба сказати правду", - заявив Мусієнко.відео дня
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Передача F-16: що відомо
Нагадаємо, що F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось. Передача F-16 буде оплачуватися за рахунок російських заморожених активів, а не за рахунок бельгійських платників податків, наголосив прем'єр-міністр Бельгії. Бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів.
У Данії зробили прогноз, коли Україна отримає винищувачі F-16. Данія збирається поставити винищувачі F-16 Україні влітку поточного року, проте в якому місяці це станеться, наразі невідомо. Для роботи літаків має бути підготовлена інфраструктура.
У Повітряних силах ЗСУ заінтригували датою появи в Україні F-16. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що обовʼязково повідомить, коли винищувачі зʼявляються в українському небі. Пілоти зараз навчаються у США та Данії. Водночас наразі невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.
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