УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Постачання винищувачів F-16: Мусієнко назвав умови, які будуть вказувати на це

Юлія Закрепа
3 травня 2024, 23:03
177
Мусієнко заявив, що країни Заходу не почнуть постачати винищувачі F-16, поки не будуть впевнені, що вони "прикриті".
Постачання винищувачів F-16: Мусієнко назвав умови, які будуть вказувати на це
Коли літаки F-16 з'являться в Україні / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що західні системи протиповітряної оборони будуть привʼязані до початку постачання винищувачів F-16.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Мусієнко заявив, що країни Заходу не почнуть постачати винищувачі F-16, поки не будуть впевнені, що вони "прикриті" протиповітряною обороною.

"Сьогодні з'явився найімовірніший і правильний прогноз з цього приводу, на що потрібно орієнтуватися: Постачання Patriot прив’язано до постачання літаків. Поки не буде поставлено більше систем для того, щоби прикрити ці літаки - їх не буде, треба сказати правду", - заявив Мусієнко.

відео дня

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Постачання винищувачів F-16: Мусієнко назвав умови, які будуть вказувати на це
Що відомо про літак F-16 / Инфографика: Главред

Передача F-16: що відомо

Нагадаємо, що F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось. Передача F-16 буде оплачуватися за рахунок російських заморожених активів, а не за рахунок бельгійських платників податків, наголосив прем'єр-міністр Бельгії. Бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів.

У Данії зробили прогноз, коли Україна отримає винищувачі F-16. Данія збирається поставити винищувачі F-16 Україні влітку поточного року, проте в якому місяці це станеться, наразі невідомо. Для роботи літаків має бути підготовлена інфраструктура.

У Повітряних силах ЗСУ заінтригували датою появи в Україні F-16. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що обовʼязково повідомить, коли винищувачі зʼявляються в українському небі. Пілоти зараз навчаються у США та Данії. Водночас наразі невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ F-16 Олександр Мусієнко
Реклама

Головне за день

США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив - NYT

США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив - NYT

00:14 Україна
Діабет та ВІЛ - не перешкода для служби: у Міноборони пояснили нові правила мобілізації

Діабет та ВІЛ - не перешкода для служби: у Міноборони пояснили нові правила мобілізації

23:13 Україна
Майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша буря місяця

Майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша буря місяця

23:05 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва 141438

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва

Після новин про побиття: співачка Камалія виїхала з України 18841

Після новин про побиття: співачка Камалія виїхала з України

В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає 17350

В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

Син Олега Винника відрікся від артиста-втікача - деталі 12046

"Син" Олега Винника відрікся від артиста-втікача - деталі

Останні новини

00:14

США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив - NYT

03 травня, п'ятниця
23:13

Діабет та ВІЛ - не перешкода для служби: у Міноборони пояснили нові правила мобілізації

23:05

Майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша буря місяця

23:03

Постачання винищувачів F-16: Мусієнко назвав умови, які будуть вказувати на це

21:43

"Дуже небезпечний" сценарій: Кемерон проти того, щоб "солдати НАТО вбивали росіян"

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
21:03

У країнах Європи спорожніли склади боєприпасів: у Rheinmetall назвали загрози

21:01

Новий етап війни: РФ готується до розширення наступу - Зеленський

20:21

Найсильніші молитви за дітей: що про це відомо і як потрібно молитисяВідео

20:05

Росіяни прорвались до села поблизу Авдіївки та розширюють свій плацдарм - Bild

Реклама
20:02

"Перший крок до миру": на саміті миру розроблять переговорну позицію і передадуть РФ

19:45

В Україну йде похолодання: у яких регіонах раптово знизиться температура повітря

19:20

Деокупація Донбасу: що потім робити зі ждунами?Погляд

18:55

Чехія не підтримує ухилянтів: у МЗС оцінили можливість повернення чоловіків до України

18:37

"До кінця літа чи пізніше": NYT повідомляє про серйозну затримку допомоги Україні

18:27

Розстрілював беззбройних чеченок: ЗСУ ліквідували відомого командира ГРУ

18:24

Відомій українській актрисі діагностували рак - деталі

18:24

Чим підживити цибулю: хитрий фокус стовідсотково врятує увесь урожайВідео

17:50

Бачимо "відпочивальників" у камуфляжі: Плетенчук про спроби РФ захопити Нестригу

17:45

Горять зруйновані будинки та є загиблі: жахливі подробиці удару по ХарковуФото

17:30

Чи потрібно жінкам одягати хустку в церкві: відповідь священника здивує багатьохВідео

Реклама
17:24

РФ може завдати нового масованого удару: Жданов попередив, які міста під загрозою

16:59

"Ситуація серйозна": існує загроза оточення ЗСУ на кількох напрямках - експерт

16:57

Соломія Вітвіцька зворушила кадрами, як проводжала коханого на Донбас

16:42

Більше, ніж просто заправка: навіщо в салат насправді додають оцет

16:36

"Кожна успішна операція на полі бою має ім’я", - експерт розповів, завдяки кому навколо Києва з’явилася водна лінія оборони

16:22

Благодатний вогонь сходить чи ні: що важливо знати напередодні Великодня 2024Відео

16:20

Що не можна робити у Велику суботу: прикмети, які можуть захистити від біди

15:59

У Німеччині масштабна пожежа на заводі, де, ймовірно, виготовляли ППО Iris-TВідео

15:57

Стівен Кінг назвав екранізацію, яка виявилася кращою за його власну книгу

15:38

"До таких як Ані Лорак": відомий український співак заступився за Славу Камінську

15:21

Шольц із сарказмом висловився щодо вимог України про постачання Taurus - Bild

15:21

РФ втратила на війні проти України півмільйона солдатів: у Франції розкрили втрати

15:19

Будуть заморозки до -3 градусів: на Україну насувається похолодання

14:47

Пошкоджено трамвай, люди під завалами будинків: РФ атакувала Харків КАБами

14:25

"Новини з Одеси змушують мене плакати": Світоліна не стримала емоцій

14:20

Що покласти в лунку при посадці кабачків: копійчана добавка вразить урожаємВідео

13:54

Змушені "ховатись": в розвідці Британії оцінили наслідки удару по аеродрому РФ

13:52

"Єдині новини" продовжують розвивати мовлення у воєнний час актуально

13:15

Алла Пугачова "врятувала" путіністку Настю Івлєєву після "голої" вечірки

13:15

Що не можна садити поряд з буряком: які "сусіди" заважатимуть коренеплоду нормально рости

Реклама
13:13

Ціни на електрику можуть скоро підскочити: у Нацбанку зробили похмурий прогноз

13:11

Терміном на 100 років: Україна і Британія готують історичну угоду про партнерство

12:35

Є загиблі та поранені: РФ завдала удару по центру КураховогоФото

12:26

Захищав пораненого побратима: на фронті загинув відомий український актор

12:17

Розвідка США сказала, у чому "параноїдальний страх" Путіна

12:02

Що робити, якщо капає вода з крана: як вирішити обридлу проблему

11:53

"Син" Олега Винника відрікся від артиста-втікача - деталі

11:52

Як приготувати сулугуні в домашніх умовах: найкращий рецепт від досвідчених сироварів

11:43

Бої за Очеретине: Сили оборони контратакували і відбили ряд позицій - комбат ЗСУ

11:22

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти