Постачання винищувачів F-16: Мусієнко назвав умови, які будуть вказувати на це

Мусієнко заявив, що країни Заходу не почнуть постачати винищувачі F-16, поки не будуть впевнені, що вони "прикриті".

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Коли літаки F-16 з'являться в Україні / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що західні системи протиповітряної оборони будуть привʼязані до початку постачання винищувачів F-16.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Мусієнко заявив, що країни Заходу не почнуть постачати винищувачі F-16, поки не будуть впевнені, що вони "прикриті" протиповітряною обороною.

"Сьогодні з'явився найімовірніший і правильний прогноз з цього приводу, на що потрібно орієнтуватися: Постачання Patriot прив’язано до постачання літаків. Поки не буде поставлено більше систем для того, щоби прикрити ці літаки - їх не буде, треба сказати правду", - заявив Мусієнко. відео дня

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Що відомо про літак F-16 / Инфографика: Главред

Передача F-16: що відомо

Нагадаємо, що F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось. Передача F-16 буде оплачуватися за рахунок російських заморожених активів, а не за рахунок бельгійських платників податків, наголосив прем'єр-міністр Бельгії. Бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів.

У Данії зробили прогноз, коли Україна отримає винищувачі F-16. Данія збирається поставити винищувачі F-16 Україні влітку поточного року, проте в якому місяці це станеться, наразі невідомо. Для роботи літаків має бути підготовлена інфраструктура.

У Повітряних силах ЗСУ заінтригували датою появи в Україні F-16. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що обовʼязково повідомить, коли винищувачі зʼявляються в українському небі. Пілоти зараз навчаються у США та Данії. Водночас наразі невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.

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