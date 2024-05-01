'Після Великодня': у Повітряних силах заінтригували датою появи в Україні F-16

У Повітряних силах поділилися новим прогнозом появи на фронті західних винищувачів.

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Коли F-16 зʼявляться в Україні? Коментар Євлаша / Колаж Главреда, фото: Офіс президента, Вікіпедія, Google Maps

Перші винищувачі F-16 можуть зʼявитися в Україні "після Великодня", заявив в ефірі Новини.LIVE речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Однак у коментарі "Українській правді" він уточнив, що ПС "не загадують цифри", бо дати кілька разів змінювалися.

На запитання ведучих, чи мають Повітряні сили якісь орієнтири щодо винищувачів, Євлаш відповів: "Так, є. Після Пасхи".

Однак, вже коментуючи терміни поставок "УП", Євлаш зауважив, що дати постійно змінювалися.

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"Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше", - сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що обовʼязково повідомить, коли винищувачі зʼявляються в українському небі.

За словами речника, пілоти зараз навчаються у США та Данії. Водночас наразі невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

F-16 в Україні - останні новини

Україна може отримати перші винищувачі F-16 до початку літа. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо у квітні. Наразі українські пілоти проходять навчання, проте постачання першого літака може відбутися найближчими місяцями.

За словами пілота F-16, підполковника ВПС США у відставці Пітера Грінбурга, імовірно, українці побачать ці літаки ближче до кінця року.

"Те, що ми як громадськість бачимо: немає F-16, немає F-16, немає F-16… А потім скрізь раптом зʼявляться F-16!" - сказав Грінбург.

Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Як писав Главред, США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та технічного обслуговування F-16.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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