'Червоні лінії' у використанні F-16: у Пентагоні застерегли Україну

Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території.

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Які "червоні лінії" для України у використанні F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Пентагону заявив в інтерв'ю "Радіо свободі", що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть "унікальний повітряний потенціал" нашій країні.

"Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України", - відзначив Райдер. відео дня

Він додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.

Що відомо про винищувач F-16 / Інфографіка: Главред

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, що стало відомо, що Україні передадуть F-16 не раніше липня. Журналісти уточнюють, що західні винищувачі готові, а льотні інструктори чекають на українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії.

Єнс Столтенберг розповів, чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України. Генсек Альянсу не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає винищувачі. За його словами, всі союзники Києва хочуть, щоб вони були там якомога раніше.

Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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