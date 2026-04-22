Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

Це стало можливим після того, як Угорщина зняла своє вето.

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій

Головне:

Посли ЄС схвалили виділення €90 млрд для України

Також узгоджено впровадження 20-го пакету санкцій проти РФ

Рішення ще мають пройти письмову процедуру остаточного затвердження

Посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.

Зазначається, що рішення мають пройти письмову процедуру остаточного затвердження. Про це повідомляє "Суспільне".

Очікується, що процедура завершиться завтра у другій половині дня, після чого рішення набуде чинності без додаткових засідань, якщо не буде заперечень з боку держав-членів.

Кредит для України є частиною довгострокової фінансової підтримки ЄС, спрямованої на стабілізацію державного бюджету та забезпечення макрофінансової стійкості.

20-й пакет санкцій передбачає подальше посилення обмежень проти Росії на тлі триваючої війни проти України.

Як писав раніше Главред, Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомляла, що рішення про надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро можуть ухвалити вже протягом найближчих 24 годин.

Нагадаємо, Європейська комісія відклала виплату першого траншу в межах цього фінансового пакета, заявила представниця Паула Пінью.

Крім того, через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планували надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Читайте також:

Про джерело: Суспільне Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ.

