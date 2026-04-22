Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

Інна Ковенько
22 квітня 2026, 14:26оновлено 22 квітня, 14:56
Це стало можливим після того, як Угорщина зняла своє вето.
Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Головне:

  • Посли ЄС схвалили виділення €90 млрд для України
  • Також узгоджено впровадження 20-го пакету санкцій проти РФ
  • Рішення ще мають пройти письмову процедуру остаточного затвердження

Посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.

Зазначається, що рішення мають пройти письмову процедуру остаточного затвердження. Про це повідомляє "Суспільне".

відео дня

Очікується, що процедура завершиться завтра у другій половині дня, після чого рішення набуде чинності без додаткових засідань, якщо не буде заперечень з боку держав-членів.

Кредит для України є частиною довгострокової фінансової підтримки ЄС, спрямованої на стабілізацію державного бюджету та забезпечення макрофінансової стійкості.

20-й пакет санкцій передбачає подальше посилення обмежень проти Росії на тлі триваючої війни проти України.

Виділення 90 мільярдів євро для України - останні новини

Як писав раніше Главред, Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомляла, що рішення про надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро можуть ухвалити вже протягом найближчих 24 годин.

Нагадаємо, Європейська комісія відклала виплату першого траншу в межах цього фінансового пакета, заявила представниця Паула Пінью.

Крім того, через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планували надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Про джерело: Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
14:26Україна
Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

13:43Україна
Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

13:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти