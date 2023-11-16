Наслідки будуть значні: розвідка Британії оцінила захоплення Авдіївського коксохіму

В розвідці наголошують, що у випадку штурму росіянами Авдіївського коксохіму, вони зазнають великих втрат серед особового складу.

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Розвідка Британії оцінила захоплення Авдіївського коксохіму / Колаж Главред, фото: Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Генштаб ЗСУ

Протягом останнього тижня російські війська продовжують штурмувати околиці міста Авдіївка та прилеглі села. Їхні дії свідчать про спроби оточити місто. Міністерство оборони Великої Британії посилаючись на дані розвідки повідомляє про це в соцмережі "Х",і вказуючи на особливий інтерес до захоплення стратегічно важливого об'єкта — Авдіївського коксохімічного заводу.

"Нещодавній наступ, ймовірно, наблизив російські війська до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, масштабного промислового комплексу, що виробляє кокс і різні хімічні речовини, та є ключовою тактичною позицією на північ від міста. Завод височіє над головною дорогою до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, підкріплення у місті для України стане більш складнішим", – йдеться в огляді британської розвідки.

Також, у британській розвідці відзначають, що Авдіївський коксохімічний завод дає локальну перевагу в обороні на цьому напрямку.

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"Російські сили, напевно, зазнають значних втрат серед особового складу, якщо спробують атакувати об’єкт", – йдеться в повідомленні.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш зазначив, що російські війська відновили активні штурмові операції в районі Авдіївки. Окупанти виконують атаки з флагів, а основний напрямок штурму це зона промислових об'єктів. Піхота застосовується цілодобово, і проводяться ракетні та бомбові удари.

Військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов поділився інформацією щодо обстановки в районі Авдіївки. За його словами, окупанти готуються до нового наступу під Авдіївкою.

Водночас, журналісти BILD зазначають,що російським військам вдалося дійти дуже близько до населеного пункту Степове і перерізати залізницю, яка веде до Авдіївки, проте це призвело до значних втрат з їхнього боку.

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