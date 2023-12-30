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Чим ЗСУ збили Су-34 РФ на Херсонщині: експерт висунув несподівану версію

Олексій Тесля
30 грудня 2023, 14:44
Су-34 намагалися завдати ударів на відстані 30-40 кілометрів, не виключає Костянтин Криволап.
Су-34
Костянтин Криволап прокоментував знищення декількох Су-34 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

Авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап прокоментував інформацію про те, що нещодавно ЗСУ зуміли збити відразу кілька російських бойових літаків на Херсонщині.

Якщо російські Су-34 були збиті в районі Кринок Херсонської області, значить, вони намагалися завдати ударів на відстані 30-40 кілометрів, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт не виключив, що приблизно в 120 кілометрах від цього місця міг стояти зенітний ракетний комплекс Patriot, який здатний завдавати ударів на дистанції 160 км.

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"Враховуючи те, що відстань між радіолокаційною станцією і пусковою установкою становить близько 25 кілометрів, сама пускова установка може стояти від місця подій досить близько. Причому поки пускова установка не включена, вона нічого не випромінює, і визначити її можна тільки візуально. Тому Patriot міг уразити літаки Су-34", - вважає військовий аналітик.

На його думку, не можна також виключати того, що бомбардувальники РФ були збиті за допомогою установки SAMP/T, у якій практично такі ж характеристики, як і у Patriot.

"У певних обставинах могла бути застосована установка NASAMS. Також можна допустити роботу IRIS-T SLM – модифікації з середньою дальністю удару на 40 кілометрів. Наші фахівці могли під'їхати на потрібну локацію, провести розвідку, вивчити ситуацію і розібрати до молекулярного рівня, як росіяни там діють в повітрі. Далі знайти потрібну точку і зробити постріл. І за таких обставин спрацював би навіть ЗРК Бук. Загалом, варіантів може бути багато", - додав Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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Су-34 війна Росії та України Костянтин Криволап
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