Полковник розповів, що заважає ЗСУ швидко деокупувати Херсонщину

Що заважає деокупації Херсона-відповідь полковника / Telegram Єрмак, Суспільне

Полковник ЗСУ в запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан перерахував головні причини, які ускладнюють деокупацію правобережної частини Херсонської області, в тому числі й самого Херсона.

"Основна проблема в повільній деокупації Херсонщини - це щільність російських військ, яку вони збільшили в останні кілька тижнів, до речі вивівши частину військ з Ізюмського котла. Тому щільність військ в районі Ізюма зменшилася, щільність військ в Херсонській області збільшилася, - зазначив він. - У Харківській області кількість росіян на квадратний кілометр набагато менше, ніж зараз є в Херсонській області", - повідомив полковник в ефірі FREDOM.

Світан впевнений, що швидкість руху ЗСУ на Правобережній Херсонщині залежатиме від швидкості знищення росіян і від тих бойових можливостей, які дає Україні співпраця з натовськими партнерами:

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"Та кількість боєприпасів, яка зараз підійшла до району Херсонщини, в принципі, достатня для зменшення щільності військ росіян приблизно до такого рівня, як вона була зменшена самими росіянами в районі Ізюма, і далі буде в якихось місцях каскадне обвалення...", - підсумував експерт.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що в угруповання військ Росії на правому березі Дніпра в Херсонській області, якій загрожує оточення, є тільки два варіанти подальших дій.

Або окупанти зважаться на "жест доброї волі", або спробують поплисти через Дніпро.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос припускає, що якщо армія України зможе оточити і осадити війська Росії в окупованому Херсоні, вона доведе свою здатність повторити такий же маневр на решті півдні та на сході.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ продовжують просування на Херсонщині.

Українські сили підходять до захопленого Херсону з різних сторін. Російські окупаційні війська можуть опинитися в оточенні.

Дивіться відео ТСН - що відбувається на Херсонщині

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