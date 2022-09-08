Окупантам відрізають шляхи відступу: ЗСУ розбили дві переправи РФ на Херсонщині

Знищено ворожі переправи на південному напрямку / Фото УНІАН

На Південному напрямку Збройні сили України за ніч ліквідували майже 30 окупантів, знищили 4 танки і бойову машину десанту, повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння та 2 понтонні мости - у Дар'ївці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога становлять 29 рашистів, 4 танки і бойова машина десанту", - розповів він.

За його словами, підрозділи Сил оборони продовжують позиційні бої, покращуючи своє становище, не допускаючи просування ворога.

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Намагаючись виявити вразливі місця позицій ЗСУ, ворог активізував повітряну розвідку.

"Але нашими підрозділами точно заземлені 3 безпілотних шпигуна в Миколаївському і Криворізькому районах", - зазначив Назаров.

Він додав, що протягом ночі ворог двічі завдав ракетного удару по Березнеговатской громаді Миколаївської області. Крилаті ракети повітряного базування х-22 були випущені з літаків по відкритих поверхнях. В результаті попадання загорілися поля, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала 24 точних ударів по російським загарбникам на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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