Армія України контрнаступає на Херсонщині: у військах РФ бунт, відмовляються воювати

Війська України продовжують просуватися у Херсонській області / Фото УНІАН

Сили оборони України продовжують вести контрнаступальну операцію у Херсонській області. Російські військові здаються в полон. У військах противника бунти - вони пишуть рапорти з відмовою брати участь у бойових діях. Українська армія закликає окупантів здаватися. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що військові РФ відмовляються воювати проти України, беручи участь у так званій "спецоперації". Вони піднімають бунт.

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За її словами, російських полонених стає все більше. Українська армія закликає військових Росії скласти зброю і здатися.

"Бунтівні настрої в їх підрозділах, де вони піднімаються проти командування, пишуть рапорти про відмову брати участь в "спецоперації"... Ну і у них завжди є вихід простий, про який ми говоримо і доносимо їм - скласти зброю, дочекатися ЗСУ, і обмінний фонд", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Контрнаступ армії України у Херсонській області

Армія України продовжує витісняти окупаційні війська Росії у Херсонській області з тимчасово окупованих ними позицій. Звільняються території. Раніше ЗСУ деокупували Високопілля.

Спікерка Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що українські війська пошкодили всі мости у Херсонській області, якими користувалися російські окупанти.

Тепер ворог більше не зможе забезпечувати свої сили по естакадах.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про деокупацію населеного пункту Ольгине на Херсонщині. Воно знаходиться на північ від Високопілля.

Війська РФ на правому березі Дніпра опинилися в оперативному оточенні.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили Високопілля Херсонської області

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