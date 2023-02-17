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"Є великі ризики": Путін розраховує, що світ втомиться від війни – Зеленський

17 лютого 2023, 17:06
Диктатор РФ хоче, щоб Захід сповільнив надання допомоги Україні – не лише військової, а й фінансової та політичної.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путін розраховує, що світ втомиться від війни, заявив Зеленський/ Офіс президента України, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін розраховує на виникнення у світі втоми від війни у нашій державі. Російський диктатор сподівається, що західні країни втомляться і сповільнять надання військової та фінансової допомоги, а також політичну підтримку.

Зеленський наголосив, що не розділяє такі сподівання Путіна. Але в той же час він зазначив, що ризики є. Про це український лідер сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

"Я не поділяю точку зору президента Путіна, але розумію ризики. Я впевнений, що великі ризики дійсно є. Він (Путін – ред.) розраховує на те, щоб перш за все допомога й підтримка була сповільнена. Тут я говорю не лише про зброю. Ми говоримо про підтримку – фінансову й політичну підтримку на всіх майданчиках. Зокрема ООН, на Африканському континенті, об’єднання світу навколо підтримки України – об’єднання перш за все ЄС", – наголосив президент України.

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У Кремлі намагаються зробити так, щоб Україна у 2023 році не була такою зміцненою, як у 2022-му.

"Коли ти не є цілим організмом, ти будеш втомлюватися. Тому що є питання, є виклики, енергетичні, інфляційні тощо. Він намагається об’єднати всі ці виклики, те, що є у світі, з’єднати з санкційною політикою держав. Але ми розуміємо, що все це відбувається саме через те, що він розпочав війну", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що не варто втомлюватися нагадувати собі та іншим, хто і чому розпочав цю війну. Президент України додав, що Путін не збирається зупинятися на Україні.

Плани Путіна щодо війни в Україні

Раніше військовий аналітик, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін висловив думку, що РФ не полишає спроб захопити Україну і не шкодує для цього особового складу. У Кремлі вже розуміють, що вони програли війну, але все одно намагаються продовжувати бойові дії, щоб відтягнути момент їхнього провалу. Ворог затягує війну, маючи надію на те, що Захід, можливо, колись перестане допомагати українцям.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд раніше сказала, що Путін ще має достатньо самовпевненості, щоб досі сподіватися на перемогу РФ у війні. Тому він продовжуватиме воювати. Проте головне питання на цей час – чи витримають росіяни.

Нагадаємо, генерал США Стенлі МакКрістал зазначав, що війна Росії проти України увійшла в нову фазу після того, як країна-агресорка кинула на поле бою більше російських окупантів. Збільшення кількості загарбників на фронті може затягнути тривалість бойових дій.

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