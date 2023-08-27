У одній з областей України терміново посилюють мобілізацію: усі подробиці

Мобілізаційні заходи посилять, щоб виконати плани, поставлені державою.

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У Харківській області посилюють мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Один із регіонів України прийняв важливе рішення щодо посилення планових мобілізаційних заходів. Так, щоб виконати плани, поставлені державою, процес мобілізації терміново посилюють у Харківській області. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація з посиланням на заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенуху.

Як зазначається, це питання обговорювалося під час міжвідомчої наради. Під час зустрічі посадовці розглянули кроки щодо співпраці між органами, які займаються здійсненням мобілізаційних заходів на території регіону.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", - зауважив Семенуха. відео дня

Крім того, за результатами наради було вирішено створити на території районних військових адміністрації та населених пунктів області комісії з розгляду питань, які пов'язані з посиленням планової мобілізації.

Учасниками наради були:

тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК,

голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізовувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки зарано говорити.

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