Росіяни наступають та намагаються остаточно захопити Луганську область - ЗСУ

Ворог намагається зараз акцентувати великі свої зусилля, зокрема важку техніку на одному напрямку, зазначив Євлаш.

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Окупанти наступають на Луганщині / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, що російські окупанти намагаються остаточно захопити луганську область. Вони активізували там особовий склад та важку техніку, проте все безуспішно.

"Ворог намагається зараз акцентувати великі свої зусилля, зокрема важку техніку, а також особовий склад на маленьких ділянках фронту, проте безуспішно. Завдяки нашій плідній постійній роботі, яку здійснювали інженерні війська, сапери, йому досить складно вдатися до прориву... Він зараз намагається, акумулює, шукає слабкі місця, проте безуспішно. Звичайно, що за цей час ми вже навчилися реагувати на всі виклики, поставлені ворогом перед нами. Ми вже знаємо, як поводитись в складних ситуаціях", - повідомив Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що експерт розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і Криму. Коли мова йде про наступ слабшої країни на сильнішу, логічніше буде міркувати про іншу стратегічну мету, вважає Рустамзаде.

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Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала". Штупун повідомив, що російська окупаційна армія на Таврійському напрямку через негоду використовують менше авіації, а їхня логістика є ускладненою.

У ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ. Окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях.

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