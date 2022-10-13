'Пішла воювати, щоб чоловіка не забрали': ЗСУ взяли в полон першу жінку-військовослужбовця з РФ

Анна Бабицька перебуває в Україні з 16 серпня / Фото ua.depositphotos.com, Telegram

Українські військові взяли у полон першу російську жінку-військовослужбовця. Рядова Анна Бабицька родом з Воронежа та була в штурмовій групі.

Коли росіянка потрапила в полон, то вирішила прикинутися медиком, але їй не повірили. За її словами, вона перебуває в Україні з 16 серпня. Також жінка повідомила, що пішла воювати після того, як в РФ була оголошена мобілізація.

"Коли мобілізація почалася, сама прийшла, щоб чоловіка не забрали", - сказала росіянка.

До слова, російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії 21 вересня. Таким чином, ймовірно, йдеться про приховану мобілізацію на території країни-агресорки.

Росіянка сама пішла воювати в Україну / скріншот

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан написав у Facebook: "Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті "Їду [бити, - ред.] (неценз.,- ред.) ук..р..в", - написав він.

Український блогер і активіст Володимир Золкін обпублікував у Telegram дані та фото Бабицької.

"Бабицька Ганна Олегівна. 15.05.1982 р. н. Воронеж. Військовополонена. Чого ж тобі не вистачало, мила, чого сюди поперлася? Замість чоловіка? Привіт йому передамо", - написав Золкин.

Фото t.me/volodymyrzolkin

Анна Бабицька з подругою / Фото t.me/volodymyrzolkin

Як повідомив Штефан, загарбницю обміняють на полонених українських воїнів.

Нагадаємо, українські військові змогли хитрістю взяти в полон одразу 17 окупантів. Вони навіть не зробили жодного пострілу.

Українські військові взяли в полон росіянина з Улан-Уде, якого мобілізували 18 вересня. Чоловіка одразу кинули на фронт як "гарматне м'ясо" без військових навичок.

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