Без пострілів: ЗСУ хитрістю взяли в полон 17 окупантів поблизу Білогорівки

Російські окупанти самі йшли в руки до українських захисників.
Українські військові змогли хитрістю взяти в полон одразу 17 окупантів. Вони навіть не здійснили жодного пострілу. Про це розповів командир бригади Владислав, йдеться у сюжеті ТСН.
Поблизу Білогорівки українські захисники зайшли у тил ворога та тихо зайняли одну з позицій окупантів. Ворог навіть не підозрював, що там є ЗСУ. Окупанти самі відправили туди своїх солдатів, а ті одразу потрапили у полон до наших воїнів.
"Ми вклинилися, скажімо так, у їхні бойові порядки, одну позицію ми забрали по-тихому. Наша піхота там засіла. Вони всі хотіли пройти, взяти свої продукти, віднести батарейки на радіостанцію, постійно посилали людей по цьому маршруту, постійно в них люди зникали і зникали. І ніхто не міг зрозуміти, куди пропадають люди. Без пострілів взяли всіх у полон", - сказав Владислав.
Українські військові змогли також затрофеїти зброю та боєприпаси. Згодом вони пішли вперед та прогнали ворога. Впоратися з усім їм вдалося буквально за кілька годин.
Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.
Крім того, захисники України збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.
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