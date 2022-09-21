УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Без пострілів: ЗСУ хитрістю взяли в полон 17 окупантів поблизу Білогорівки

21 вересня 2022, 16:54

Російські окупанти самі йшли в руки до українських захисників.

украинские военные
ЗСУ хитрістю взяли в полон 17 окупантів / Колаж фото скріншот

Українські військові змогли хитрістю взяти в полон одразу 17 окупантів. Вони навіть не здійснили жодного пострілу. Про це розповів командир бригади Владислав, йдеться у сюжеті ТСН.

Поблизу Білогорівки українські захисники зайшли у тил ворога та тихо зайняли одну з позицій окупантів. Ворог навіть не підозрював, що там є ЗСУ. Окупанти самі відправили туди своїх солдатів, а ті одразу потрапили у полон до наших воїнів.

"Ми вклинилися, скажімо так, у їхні бойові порядки, одну позицію ми забрали по-тихому. Наша піхота там засіла. Вони всі хотіли пройти, взяти свої продукти, віднести батарейки на радіостанцію, постійно посилали людей по цьому маршруту, постійно в них люди зникали і зникали. І ніхто не міг зрозуміти, куди пропадають люди. Без пострілів взяли всіх у полон", - сказав Владислав.

трофеи
ЗСУ захопили трофеї в окупантів / скріншот

Українські військові змогли також затрофеїти зброю та боєприпаси. Згодом вони пішли вперед та прогнали ворога. Впоратися з усім їм вдалося буквально за кілька годин.

Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.

Крім того, захисники України збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:21

Страхова компанія "ПРОВІДНА" допомогла коштами добровольчому батальйону "Госпітальєри" новини компанії

17:20

Казкова удача і неймовірні зміни: 3 знака, яким потужно підфартить в день осіннього рівнодення 2022Відео

17:17

"Дуже переживаю": Костянтин Меладзе прокоментував розлучення

16:59

"У Путіна проблеми": у Байдена назвали ключову причину мобілізації у РФВідео

16:54

Без пострілів: ЗСУ хитрістю взяли в полон 17 окупантів поблизу Білогорівки

Реклама
16:43

Путін хоче втопити Україну в крові російських солдатів – ЗеленськийВідео

16:43

Що робити, якщо болить горло і коли звертатися за допомогою

16:24

"Є ризики": Зеленський відповів на ядерний шантаж Путіна і назвав "запобіжник"Відео

16:10

Московський зять Ольги Сумської порушив мовчання слідом за Тонею Паперною

16:02

Росія на першому етапі мобілізує 40-50 тисяч осіб і спробує стримати просування ЗСУ - МВСВідео

16:00

У РФ протестуватимуть проти мобілізації: партизани йдуть палити військкомати, Шойгу наказав їх охоронятиВідео

15:48

Скрипка зізнався, що живе на гроші від багаторічного бізнесу в РФ

15:28

Ексдружина Дзідзьо у суперечливому шкіряному міні станцювала для ЗСУВідео

15:05

Курс долара в Україні: скільки коштуватиме валюта в 2023 роціВідео

15:04

Армія України може оточити війська РФ у Донецькій, Луганській областях та на Херсонщині - ТукаВідео

14:58

Молодість збережеться на довше: як правильно доглядати за шкірою обличчя після 30 років

14:29

Навчався у сільгоспакадемії: ЗСУ ліквідували студента-окупанта з Костромського полку

14:17

Передумали воювати: у РФ після виступу Путіна масово розкупили квитки за кордон

13:55

Народжені в рік Бика: які вони у відносинах і як домогтися успіху

13:52

Буйний дід закінчить вечір у буцегарніПогляд

Реклама
13:46

Молодик у вересні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

13:30

"Як хлопця перекрутило": Арестович вказав на ознаки "внутрішньої катастрофи" в мові тіла ПутінаВідео

13:15

Маніакальні та деспотичні: 5 імен чоловіків, які підозрюють коханих у зрадіВідео

12:56

"Путін визнав провал, Україна перемагає": Міноборони Британії відповіло на часткову мобілізацію в РФВідео

12:56

"Не можна недооцінювати пораненого звіра": завдяки мобілізації РФ знову може піти в наступ - експерт

12:54

"Комплексна програма утилізації росіян": у Зеленського відреагували на мобілізацію в РФВідео

12:46

"Багато нюансів, про які я і подумати не могла": Наталка Денисенко потрапила до лікарні

12:11

"Збираємо на пакети:" українська мережа вибухнула мемами на оголошення Путіним часткової мобілізаціїВідео

12:01

Користь чи шкода: чи можна запивати таблетки чаєм

11:57

Не повірили навіть пропагандисти: Шойгу в 9 разів зменшив втрати РФ у війні проти України

11:53

Голос країни презентував нову промокампанію, у якій тренери приміряли патріотичні діджітал-вишиванкиВідео

11:47

Втрати армії РФ наблизилися до 150 тисяч пораненими і ліквідованими - АрестовичВідео

11:19

Якщо Путін анексує частину України, Захід поставить ЗСУ зброю дальністю 300 км - ЗМІ

11:10

Путін оголосив проведення "референдумів" на окупованих територіях і цинічно пояснив "причину"Відео

10:55

Війна затягнеться, ймовірність зміни фіналу сумнівнаПогляд

10:48

Мобілізація в РФ: Путін хоче призвати 300 тисяч резервістівВідео

10:32

"Хоч води принесіть": окупант у вкраденій формі ЗСУ клянчив допомогу для армії РФ на мітингуВідео

10:31

Сезон застуд: зелені соплі що означають, чим лікувати і чи потрібно хапатися за ліки

10:29

Путін розписався у слабкості на полі боюПогляд

10:27

"Роза вітрів може розвернутися": Путін пригрозив світу ядерною зброєюВідео

Реклама
10:03

"Мені страшно": росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації

09:53

ЗСУ знищили окупаційну комендатуру у Сватовому та склад боєприпасів - Гайдай

09:13

Путін оголосив часткову мобілізацію в РосіїВідео

09:08

З Різдвом Пресвятої Богородиці - душевні привітання і картинки в світле свято

09:00

"Розгромили наші позиції": ексватажок бойовиків "ДНР" поскаржився на потужний наступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

08:57

Гороскоп на сьогодні 21 вересня 2022: Ракам-образи, Стрільцям-гроші, Козерогам-обманВідео

08:53

"Війська РФ висять на волосині": у Держдепі заявили, що псевдореферендуми - "відчайдушний крок" Путіна

08:12

Катастрофічні наслідки "референдумів" для РосіїПогляд

08:08

"Путін помиляється": РФ не втримає окуповані землі "референдумами", у них немає часу і ресурсів – ISWВідео

07:43

ЗСУ звільнять частину Херсонщини найближчими тижнями, Крим - до середини 2023 року - ХоджесВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти