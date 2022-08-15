"Ляпас РФ": у Зеленського назвали умову відновлення переговорів з Москвою

В ОП оцінили перспективи відновлення переговорів України і Росії/ Reuters, ОПУ

Росія прагне відновити переговори з Україною до того моменту, поки окупанти не отримали поразки на полі бою, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він в ефірі Всеукраїнського телемарафону, Росія розмовляє з позиції шантажу і ультиматуму.

"Якщо ми зараз сядемо за стіл переговорів, то Росія, яка не отримала ще хорошого ляпаса, тобто ще не отримала кілька суттєвих тактичних поразок на полі бою, буде проводити ту ж саму політику, яку проводить завжди", - зазначив представник ОП.

Він упевнений в тому, що Москва в разі відновлення переговорів вимагатиме від України відмовитися від територій. Однак порядок переговорів можуть змінити втрати РФ на фронті.

"Я хочу, щоб це розуміли в світі. Росія може сидіти за столом переговорів тільки тоді, коли отримає по зубах. Після цього вона буде певний час, не дуже довго, сприймати чужі доводи, аргументи", - додав Подоляк.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

14 липня заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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