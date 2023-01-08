Ситуація під Кремінною: окупанти "просідають", тому перекидають сили з-під Бахмута - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на ділянці фронту поблизу Кремінної. За його словами, ситуація стабільна, йдуть інтенсивні бої. Російські війська там "просідають", тому перекидають сили з Бахмутського напрямку.
Росіяни розуміють, що не витримають тиску ЗСУ в районі Кремінної, тому перекидають частину військ з-під Бахмута.
"Туди росіяни перекинули кілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає... Окупанти намагаються утримати Кремінну, щоби не розділити власну оборону в Луганській області навпіл", - сказав глава ОВА.
Гайдай додав, що морозна погода призведе до збільшення інтенсивності бойових дій в Луганській області.
"Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше. Але не забуваємо, що погода все одно сприяє і нам, і окупантам", - пояснив він.
Гайдай також зазначив, що сили оборони України крок за кроком звільняють територію Луганської області.
Як повідомляв Главред, раніше Гайдай розповів, що місто Кремінна в Луганській області є важливим стратегічним населеним пунктом. Після його звільнення для українських військових можуть відкритися одразу два напрямки. Рухаючись вперед, українські воїни можуть ускладнити окупантам переміщення своїх резервів і техніки.
Також Главред писав, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин так наполегливо хоче захопити Бахмут Донецької області через родовища в районі міста.
Інші новини:
- ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямки
- ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в кого
- Чому Україні не дозволять здобути швидку перемогу над РФ: експерт дав відповідь