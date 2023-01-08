Ситуація під Кремінною: окупанти "просідають", тому перекидають сили з-під Бахмута - Гайдай

Сили оборони України крок за кроком звільняють територію Луганської області, заявив Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті в Луганській області / Фото УНІАН, Суспільне

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на ділянці фронту поблизу Кремінної. За його словами, ситуація стабільна, йдуть інтенсивні бої. Російські війська там "просідають", тому перекидають сили з Бахмутського напрямку.

Росіяни розуміють, що не витримають тиску ЗСУ в районі Кремінної, тому перекидають частину військ з-під Бахмута.

"Туди росіяни перекинули кілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає... Окупанти намагаються утримати Кремінну, щоби не розділити власну оборону в Луганській області навпіл", - сказав глава ОВА.

Гайдай додав, що морозна погода призведе до збільшення інтенсивності бойових дій в Луганській області.

"Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше. Але не забуваємо, що погода все одно сприяє і нам, і окупантам", - пояснив він.

Гайдай також зазначив, що сили оборони України крок за кроком звільняють територію Луганської області.

Сергій Гайдай / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше Гайдай розповів, що місто Кремінна в Луганській області є важливим стратегічним населеним пунктом. Після його звільнення для українських військових можуть відкритися одразу два напрямки. Рухаючись вперед, українські воїни можуть ускладнити окупантам переміщення своїх резервів і техніки.

Також Главред писав, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин так наполегливо хоче захопити Бахмут Донецької області через родовища в районі міста.

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