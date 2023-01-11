"Там вся еліта армії РФ": офіцер розповів про те, що відбувається в Соледарі

Російські окупанти постійно штурмують місто і намагаються його оточити.

Російські окупанти намагаються оточити Соледар / Колаж фото 28-а ОМБр ім. Рицарів Зимового Походу, 93-а ОМБр Холодний Яр

Військова еліта армії РФ, яка перебувала в напрямку Бахмута, була перекинута під Соледар. Окупанти намагаються оточити Соледар. Про це заявив офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець, повідомляє Радіо NV.

Він додав, що РФ значно зменшила тиск на Бахмут, але посилила свої підрозділи в Соледарі. Окупанти перекинули значну кількість підрозділів ПВК "Вагнера" та десантно-штурмові війська.

"Вся еліта російської армії сьогодні перекочувала з Бахмута на Соледар. І тому тиск на Бахмут суттєво зменшився, на Соледар - відповідно зріс", - сказав Березовець.

Окупанти вже 10 днів намагаються штурмувати Соледар. Вони хочуть повністю відрізати ключову трасу, яка з'єднує місто зі Слов'янськом.

"Замість заходу в місто Соледар, вони основні зусилля концентрують на його оточенні з півдня і півночі для того, щоб відрізати ключову трасу, яка з'єднує Соледар і Слов'янськ", - сказав офіцер.

За його даними, ворог кидає для штурму малі групи по 4-15 бійців. Однак цих окупантів прикривають російські міномети калібру 82 та 120 мм.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

Інші новини: