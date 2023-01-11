"Підриває боєздатність армії": окупанти злісно звернулися прямо до Путіна

Російські окупанти скаржаться на те, що їм доводиться рити траншеї в замерзлій землі в Луганській області.

Російські окупанти скаржаться Путіну через умови на фронті / колаж фото скріншот з відео

Російські окупанти, яких кинули на фронт в Луганську область, дуже незадоволені "директором Росії" Володимиром Путіним. Вони записали йому відеозвернення, в якому жорстко наїхали на диктатора. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські військові з 392 стрілецького полку ниють через те, що їм потрібно рити окопи в замерзлій землі. Їх дратує те, що російське командування спочатку обіцяло відправити роту на вже підготовлені позиції, але вони їм не сподобалися і окупанти відмовилися там перебувати. Тоді командування нібито почало шантажувати тим, що ці окупанти залишаться без медобслуговування.

"Ми тут повинні жити? На хвилиночку, зараз -20, нам пропонують жити ось тут - у льоду ... Дане відеозвернення ми рекомендуємо переглядати військовій прокуратурі, ФСБ, особисто Путіну. Вважаємо, що дані дії командування підриває боєздатність нашої армії. Мінус 20, мороз, хлопці просто замерзнуть. Ми навіть не встигнемо повоювати", - ниють окупанти.

Росіяни також на камеру розповіли, що командування саме зізналося в тому, що виділені на армію гроші були поцуплені.

Російські окупанти скаржаться Путіну через умови на фронті / скріншот з відео

Варто зазначити, що Україна не змушує росіян залишатися на нашій землі і продовжувати війну.

Бої за Соледар і Бахмут

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 7 січня заявив, що Соледар знаходиться під контролем України. Українські війська відбивають атаки російських окупантів.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про важкі бої навколо міста.

Російські пропагандисти заявляли про нібито взяття під контроль Соледара, проте у військах України таку інформацію спростовували.

Президент Володимир Зеленський 8 січня сказав, що на Бахмутському і Соледарському напрямку Донецької області йдуть найважчі бої. У райони приїжджав командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський і нагородив українських військових. Вжито необхідних заходів щодо зміцнення оборони.

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