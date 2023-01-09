ЗСУ просуваються на Луганщині, у військах РФ є розстріли за відмову атакувати - Гайдай

Просування армії України в Луганській області йде складно, але війська знищують сили і засоби окупантів РФ, розповів глава ОВА Сергій Гайдай.

Бійці ЗСУ в Луганській області мотивовані і продовжують звільняти регіон - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

В Луганській області сили оборони України продовжують поступове звільнення своїх територій. Рух йде складно, проте армія знищує військову техніку та особовий склад окупантів Росії. У росіян низький бойовий дух - над ними знущаються ув'язнені і кадировці. Полонені кажуть, що є випадки показових розстрілів за відмову йти в атаку без оснащення. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ЗСУ мотивовані, настрій бойовий. Звільнення української землі йде складно, проте українські бійці знищують ворожі сили.

"Я говорив давно, що важко буде даватися звільнення Луганщини, тому що (окупанти) підготувалися досить ретельно. Але потроху все одно наші сили оборони просуваються вперед, знищують і техніку, і особовий склад. Судячи з того, що розповідають мобілізовані, які здаються в полон, то з моральним духом російсько-окупаційних військ все, навпаки, погано", - сказав Гайдай.

За його словами, полонені кажуть, що у військах РФ над ними знущаються кадировці і ув'язнені з ПВК Вагнера. Іноді бувають розстріли у відповідь на відмову йти в атаку без екіпування.

"Перше, що розповідають, – що над ними знущаються. Це головний меседж, чому вони здаються. Тому що реально, що кадирівці, що зеки-вагнірівці, всі над ними знущаються, б'ють, і іноді, коли люди не хочуть виходити на передову без відповідної екіпіровки, навіть показово розстрілюють, тому ситуація там досить жахлива", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів, що армія України може переломити хід бойових дій на Донбасі.

Але для цього українським військам потрібно більше ракетних систем залпового вогню типу HIMARS і MLRS. За словами Череватого, у окупантів РФ ще є ресурси, щоб продовжувати бойові дії.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія під час свого нового наступу може піти в атаку в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Але, на думку Арестовича, Москва, ймовірно, кине всі нові сили на захоплення Донбасу.

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть в великий наступ. Мета - звільнення всіх українських територій в межах 1991 року. На агресора Росію чекає остаточна поразка у війні.

Дивіться відео ТСН - як пушкарі ЗСУ зупиняють наступ військ РФ на Донбасі

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