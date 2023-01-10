ЗСУ просуваються під Кремінною: окупанти перекидають десант і танки - Гайдайв

Ситуація в Луганській області залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони України.

ЗСУ просуваються на Луганщині, розповів Сергій Гайдай / t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

В районі Кремінної Луганської області окупанти посилюють свої позиції, перекинувши туди кілька підрозділів десантників і танки, побоюючись наступу ЗСУ, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни побоюються, що Кремінна буде деокупована, вони бачать, що наші військові просуваються вперед, тому вони посилюють зараз цей напрямок, щоб Кремінну не покинули їхні ж окупанти. Перекинули туди кілька підрозділів десантників, це вже кадрові військові РФ, і важку техніку у вигляді танків. Але поки це ситуацію не змінило. Більш того, там якщо не щоночі, то через день точно, вони втрачають по 6-7 танків постійно в результаті роботи наших захисників", — підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в цілому ситуація в Луганській області залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони України. Зокрема, в напрямку Білогорівки Сили оборони стабільно відбивають всі наступи і спроби ворога прорвати лінію оборони.

"Що стосується Сватівсько-Кремінського напрямку, то там все ж перевага на боці наших захисників, вони не швидко, але стабільно звільняють територію Луганської області... Я думаю, буде пожвавлення бойових дій, тому що земля промерзла досить серйозно, і зараз вже буде підключатися важка техніка", — сказав глава ОВА.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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