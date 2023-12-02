Порошенка не випустили за кордон: СБУ розповіла, що криється за цією забороною

Закордонну зустріч з прем'єр-міністром Угорщини РФ могла використати у своїх цілях.

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В СБУ відповіли, чому Порошенка не випустили за кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Заплановану зустріч Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини, Віктором Орбаном, російські спецслужби могли використтати проти України. За отриманими даними контррозвідки, РФ мала намір використати цю зустріч для дестабілізації України. Про це у суботу, 2 грудня, повідомила Служба безпеки України.

"За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними СБУ, російські спецслужби планували використати заплановану зустріч Петра Порошенка з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном як інструмент для провокацій та впливу на міжнародну арену, транслюючи проросійські наративи через спілкування українських політиків з проросійськими представниками держав. Як відомо, Віктор Орбан знаний своєю проросійською позицією, адже він системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" та неодноразово закликав зняти санкції з Росії.

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"Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати в своїх ІПСО проти України", - додала СБУ.

Тому співробітники Служби безпеки звернулися до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога. У результаті керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на відрядження Порошенка.

Російські ІПСО

Нагадаємо, Росія готує серію провокацій під назвою "Майдан-3". Президент України Володимир Зеленський підкреслив активну роботу Кремля у створенні внутрішнього "хаосу" та розколу в українському суспільстві.

Також Зеленський викрив план кремлівського керівництва про своє відсторонення від посади. Він розповів про план дестабілізації України, під назвою "Майдан-3", який планують реалізувати до кінця 2023 року.

Крім цього, росіяни запустили ІПСО про українського льотчика, яка стверджувала, що льотчик Збройних сил України приєднався до російських окупантів. Представник ГУР, Андрій Юсов, спростував цю інформаційну кампанію.

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