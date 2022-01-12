Порошенка хочуть доставити до суду примусово – уже є рішення про затримання

Суд прийняв рішення про затримання Порошенка / eurosolidarity.org

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання експрезидента України Петра Порошенка.

Про таке рішення розповів під час брифінгу у середу, 12 січня, адвокат колишнього глави держави Ігор Головань.

За його словами, його підзахисного хочуть примусово доставити до зали суду.

"Існує така собі ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставлення до суду, і існує клопотання Офісу генерального прокурора про застосування до Петра Порошенко запобіжного заходу", – заявив адвокат.

Захисники експрезидента наголосили, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, про розгляд подібних клопотань нардепа повинні були попередити завчасно. Тому адвокати звернулися до Печерського суду.

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Також вони зазначили, що немає жодних підстав для примусового доставлення Порошенка до суду чи його затримання. Адже, за їхніми словами, він готовий добровільно з’явитися у суді.

"Він перебував у подорожі за межами України й одразу по прибуттю в Україну готовий добровільно з’явитися до суду. Більше того, не тільки готовий, а й вимагає від слідчого судді призначити засідання і надати йому можливість взяти в ньому участь", – додав адвокат.

Адвокати Порошенка вимагають призначити судове засідання щодо запобіжного заходу в день повернення експрезидента до Києва.

Коли Порошенко повернеться до України

П’ятий президент України повернеться до Києва 17 січня, він прибуде рейсовим літаком із Варшави о 9:00 ранку. Про це повідомила пресслужба політичної партії "Європейська солідарність".

Зазначається, що Порошенко зараз перебуває у Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, у тому числі по лінії НАТО. Зокрема, він обговорює питання стягування російських військ до українського кордону і присутність російських військових у Казахстані.

"Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", – процитували у пресслужбі слова Порошенка.

Справа Порошенка

Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили у Стамбулі – він зустрівся із Вселенським патріахом. Потім Порошенко вирушив до Варшави, де перебуває і досі.

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними у держреєстрах – це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

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